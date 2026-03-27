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SE LIGA NA DICA

A nova série curta de mistério da Netflix ideal para sua sexta-feira

Produção recém-chegada aposta em investigação policial, suspense e reviravoltas para prender do início ao fim

Beatriz Santos

Por Beatriz Santos

27/03/2026 - 6:04 h

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Essa série de investigação é a opção perfeita para uma boa maratona nesta sexta-feira
Essa série de investigação é a opção perfeita para uma boa maratona nesta sexta-feira -

Com o final de semana se aproximando, nada como ver uma boa série para aproveitar a sexta-feira e os próximos dias. A Netflix acaba de lançar Os Casos de Harry Hole, produção que promete agradar o público com uma trama cheia de mistério e investigação policial.

Baseada no best-seller de Jo Nesbø, a série acompanha o detetive Harry Hole, um investigador brilhante e atormentado que precisa lidar com um passado traumático enquanto enfrenta um dos casos mais perigosos de sua carreira.

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Em meio a uma sequência de assassinatos que assustam a cidade de Oslo, ele também passa a desconfiar que seu maior rival dentro da polícia está envolvido em um esquema de corrupção.

Um suspense que vai além do crime

A narrativa mergulha em temas como obsessão, moralidade e fragilidade humana, indo além da clássica busca por um culpado. Ao longo dos episódios, a tensão cresce à medida que os crimes revelam conexões inesperadas com o passado do protagonista.

Inspirada no livro The Devil’s Star, a história constrói um thriller psicológico intenso, com uma atmosfera que remete a produções consagradas do gênero policial.

Personagens complexos e conflitos intensos

O protagonista é vivido por Tobias Santelmann, que interpreta um anti-herói marcado por vícios, teimosia e uma inteligência fora do comum.

Já Joel Kinnaman assume o papel de Tom Waaler, personagem central no conflito moral da trama, enquanto Pia Tjelta dá vida a Rakel Fauke, figura importante na vida pessoal de Harry. O elenco ainda conta com nomes como Peter Stormare e Ingrid Bolsø Berdal, reforçando a densidade dramática da produção.

Do livro para o streaming

Jo Nesbø, responsável pela obra original, também assina os roteiros da série, enquanto o comando criativo fica por conta do showrunner Oystein Karlsen. A adaptação marca mais uma tentativa de levar o universo do detetive para as telas, após o filme Boneco de Neve, que não teve boa recepção.

Por que vale a maratona neste fim de semana

Com uma narrativa envolvente e episódios que mantêm o suspense em alta, a série se destaca como uma das apostas recentes do streaming para fãs de histórias policiais.

Entre investigações sombrias, conflitos internos e reviravoltas constantes, a produção entrega exatamente o que promete: uma experiência intensa, ideal para quem quer começar a maratona ainda hoje e só parar quando descobrir até onde essa história pode chegar.

Veja o trailer:

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