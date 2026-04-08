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ESQUEÇA O CLICHÊ

4 séries criminais escondidas no streaming que vão bugar sua mente

Nestas obras, o culpado não é quem você pensa

Bianca Carneiro

Por Bianca Carneiro

08/04/2026 - 18:38 h

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'O Homem das Castanhas' é o tipo de série que não te deixa piscar
'O Homem das Castanhas' é o tipo de série que não te deixa piscar -

Cansou da velha fórmula de séries criminais onde o detetive descobre o assassino nos últimos cinco minutos do episódio? Esta lista é para você.

O streaming mudou bastante as narrativas de investigação criminal. Hoje, as melhores tramas são aquelas que brincam com a nossa mente, mergulham na psicologia dos suspeitos e entregam reviravoltas que nos fazem questionar tudo o que assistimos.

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Se você está em busca de um bom mistério para maratonar e criar suas próprias teorias, separamos 4 séries criminais imperdíveis que quebram todos os clichês do gênero.

Confira:

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The Sinner

A maioria das séries policiais foca em descobrir quem cometeu o crime. The Sinner subverte essa lógica logo nos primeiros minutos: nós vemos o assassinato acontecer e sabemos exatamente quem é o culpado. O detetive Harry Ambrose, no entanto, não quer saber quem, mas sim por que uma pessoa aparentemente normal cometeu um ato tão brutal. Cada temporada foca em um crime diferente, transformando a investigação em um mergulho sombrio e viciante na mente humana.

Onde assistir: Netflix

Mare of Easttown

Nesta minissérie aclamada, Kate Winslet é Mare Sheehan, uma detetive de uma cidadezinha misteriosa onde todos se conhecem. Enquanto investiga um assassinato local, a própria vida de Mare começa a desmoronar. Na série, não há superdetetives infalíveis, apenas pessoas reais lidando com luto, fofocas e crimes brutais que destroem uma comunidade. O final é de deixar o queixo caído.

Onde assistir: Hbo Max

O Homem das Castanhas

Se você ainda não deu uma chance ao "Nordic Noir" (o gênero de suspense policial nórdico), esta é a porta de entrada perfeita. A trama se passa em Copenhague, onde um assassino em série deixa bonecos feitos de castanhas nas cenas de seus crimes bizarros. É o tipo de série que não te deixa piscar e entrega reviravoltas que amarram pistas soltas deixadas lá no primeiro episódio.

Onde assistir: Netflix

Mindhunter

Como você prende um assassino sem entender como ele pensa? Mindhunter volta aos anos 70 para mostrar como o FBI criou a unidade de ciências comportamentais e cunhou o termo "serial killer". Dois agentes passam a entrevistar os assassinos mais perversos (e reais) dos Estados Unidos para tentar traçar perfis psicológicos que os ajudem a resolver casos em andamento. É uma série densa, e que mostra as consequências de olhar o mal tão de perto.

Onde assistir: Netflix

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Tags:

hbo max Netflix

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