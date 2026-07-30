SUCESSO
6 episódios: a série mais vista da Netflix no Brasil para fãs de ação
Programa é uma das estreias mais recentes do catálogo
O ranking das produções mais assistidas no Brasil entre 20 e 26 de julho foi atualizado pela Netflix. A liderança é de ‘Unidade de Elite GIGN’ (‘Elite Force’ no título original), uma das estreias mais recentes do catálogo e que vai agradar os fãs de ação e drama policial.
A série foi lançada em 22 de julho e tem apenas uma temporada com seis episódios. A história acompanha um veterano da força de elite GIGN que, prestes a se aposentar, é chamado de volta à ativa depois que sua equipe sofre um ataque sem precedentes.
No entanto, durante a missão, ele precisa enfrentar fantasmas do passado enquanto tenta impedir uma nova tragédia. O elenco conta com Tomer Sisley, Guillaume Gouix e Tristan Zanchi. A série foi criada por Julien Leclercq e Sylvain Caron.
Unidade de Elite GIGN não está fazendo sucesso apenas no Brasil. Segundo a Netflix, a produção terminou a semana como a série número 1 em 36 países.
Os poucos episódios e as cenas de ação e operações de alto risco inspiradas em missões reais do GIGN podem ter impulsionado a audiência.
Para prender a atenção do público, o programa aposta em missões antiterrorismo, perseguições e conflitos pessoais para prender a atenção do público.
Assista ao trailer de Unidade de Elite GIGN:
Vai ter mais temporadas?
Até o momento, Netflix não anunciou oficialmente a renovação de Unidade de Elite GIGN. Como a série estreou recentemente, a plataforma costuma analisar indicadores como audiência, repercussão e taxa de conclusão dos episódios antes de confirmar novos capítulos.
Top 10 das séries mais assistidas da Netflix no Brasil
O ranking oficial da Netflix para o período de 20 a 26 de julho conta com as seguintes séries:
- Unidade de Elite GIGN - Temporada 1
- Eu Vou Te Encontrar - Minissérie
- Assustadoramente Apaixonados - Minissérie
- O Pai da Minha Filha - Temporada 1
- Uma Casa na Pradaria - Temporada 1
- Agente Kim: Reativado - Minissérie
- O Mentalista - Temporada 1
- O Mapa dos Desejos - Minissérie
- A Leste do Palácio - Minissérie
- Ransom Canyon - Temporada 2
O ranking atual é o seguinte:
- Unidade de Elite GIGN
- Meu Nome é Farah
- O Pai da Minha Filha
- Ransom Canyon
- Elize Matsunaga: Era Uma Vez Um Crime
- Assustadoramente apaixonados
- O Mentalista
- Eu Vou Te Encontrar
- Agente Kim: Reativado
- Uma Casa na Pradaria