6 episódios: a série mais vista da Netflix no Brasil para fãs de ação

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O ranking das produções mais assistidas no Brasil entre 20 e 26 de julho foi atualizado pela Netflix. A liderança é de ‘Unidade de Elite GIGN’ (‘Elite Force’ no título original), uma das estreias mais recentes do catálogo e que vai agradar os fãs de ação e drama policial.

A série foi lançada em 22 de julho e tem apenas uma temporada com seis episódios. A história acompanha um veterano da força de elite GIGN que, prestes a se aposentar, é chamado de volta à ativa depois que sua equipe sofre um ataque sem precedentes.

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No entanto, durante a missão, ele precisa enfrentar fantasmas do passado enquanto tenta impedir uma nova tragédia. O elenco conta com Tomer Sisley, Guillaume Gouix e Tristan Zanchi. A série foi criada por Julien Leclercq e Sylvain Caron.

Unidade de Elite GIGN não está fazendo sucesso apenas no Brasil. Segundo a Netflix, a produção terminou a semana como a série número 1 em 36 países.

Os poucos episódios e as cenas de ação e operações de alto risco inspiradas em missões reais do GIGN podem ter impulsionado a audiência.

Para prender a atenção do público, o programa aposta em missões antiterrorismo, perseguições e conflitos pessoais para prender a atenção do público.

Assista ao trailer de Unidade de Elite GIGN:

Vai ter mais temporadas?

Até o momento, Netflix não anunciou oficialmente a renovação de Unidade de Elite GIGN. Como a série estreou recentemente, a plataforma costuma analisar indicadores como audiência, repercussão e taxa de conclusão dos episódios antes de confirmar novos capítulos.

Top 10 das séries mais assistidas da Netflix no Brasil

O ranking oficial da Netflix para o período de 20 a 26 de julho conta com as seguintes séries:

Unidade de Elite GIGN - Temporada 1 Eu Vou Te Encontrar - Minissérie Assustadoramente Apaixonados - Minissérie O Pai da Minha Filha - Temporada 1 Uma Casa na Pradaria - Temporada 1 Agente Kim: Reativado - Minissérie O Mentalista - Temporada 1 O Mapa dos Desejos - Minissérie A Leste do Palácio - Minissérie Ransom Canyon - Temporada 2

O ranking atual é o seguinte: