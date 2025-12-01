Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FICÇÃO CIENTÍFICA

8 episódios na Netflix: a série que vai te viciar e desafiar a sua mente

Série é dos mesmos criadores de ‘Game of Thrones’

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

01/12/2025 - 10:40 h
'O Problema dos 3 Corpos' está disponível na Netflix
'O Problema dos 3 Corpos' está disponível na Netflix -

A ficção científica segue como um dos gêneros mais férteis da televisão — responsável por algumas das narrativas mais inquietantes e provocativas já exibidas. Um exemplo recente é 'O Problema dos 3 Corpos', série da Netflix que mistura ciência, dilemas morais e um terror existencial.

Qual a história de O Problema dos 3 Corpos?

Baseada na trilogia premiada do autor chinês Cixin Liu, a série conduz o público por uma narrativa que se estende desde a Revolução Cultural Chinesa até um futuro próximo, onde a humanidade descobre estar diante de um inimigo impossível de conter: uma civilização extraterrestre que identificou a Terra — e não tem intenções pacíficas.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Ao longo de seus oito episódios, a série apresenta uma trama que exige atenção constante. Física, política, crises globais e escolhas humanas se entrelaçam em um enredo que funciona como um grande quebra-cabeça, revelado peça por peça.

Por trás da adaptação estão David Benioff e D.B. Weiss, responsáveis por 'Game of Thrones', ao lado de Alexander Woo, de 'The Terror: Infamy'. O trio imprime à série uma estética grandiosa, marcando presença em efeitos visuais, fotografia e na construção de atmosferas que alternam suspense científico e drama humano.

Esta é apenas uma das versões que a história já ganhou, pois existem outras adaptações, inclusive um seriado chinês, com mais de 25 capítulos.

O elenco da série da Netflix conta com nomes como Liam Cunningham, Benedict Wong, Eiza González e Jovan Adepo.

Assista ao trailer:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Netflix

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
'O Problema dos 3 Corpos' está disponível na Netflix
Play

Natal Sangrento e mais: veja o que está passando no cinema em Salvador

'O Problema dos 3 Corpos' está disponível na Netflix
Play

Five Nights at Freddy's 2: saiba o que assistir no cinema em Salvador

'O Problema dos 3 Corpos' está disponível na Netflix
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

'O Problema dos 3 Corpos' está disponível na Netflix
Play

Da Galícia a Salvador: filme sobre vida de Pepe Faro emociona público

x