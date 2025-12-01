FICÇÃO CIENTÍFICA
8 episódios na Netflix: a série que vai te viciar e desafiar a sua mente
Série é dos mesmos criadores de ‘Game of Thrones’
Por Edvaldo Sales
A ficção científica segue como um dos gêneros mais férteis da televisão — responsável por algumas das narrativas mais inquietantes e provocativas já exibidas. Um exemplo recente é 'O Problema dos 3 Corpos', série da Netflix que mistura ciência, dilemas morais e um terror existencial.
Qual a história de O Problema dos 3 Corpos?
Baseada na trilogia premiada do autor chinês Cixin Liu, a série conduz o público por uma narrativa que se estende desde a Revolução Cultural Chinesa até um futuro próximo, onde a humanidade descobre estar diante de um inimigo impossível de conter: uma civilização extraterrestre que identificou a Terra — e não tem intenções pacíficas.
Ao longo de seus oito episódios, a série apresenta uma trama que exige atenção constante. Física, política, crises globais e escolhas humanas se entrelaçam em um enredo que funciona como um grande quebra-cabeça, revelado peça por peça.
Por trás da adaptação estão David Benioff e D.B. Weiss, responsáveis por 'Game of Thrones', ao lado de Alexander Woo, de 'The Terror: Infamy'. O trio imprime à série uma estética grandiosa, marcando presença em efeitos visuais, fotografia e na construção de atmosferas que alternam suspense científico e drama humano.
Esta é apenas uma das versões que a história já ganhou, pois existem outras adaptações, inclusive um seriado chinês, com mais de 25 capítulos.
O elenco da série da Netflix conta com nomes como Liam Cunningham, Benedict Wong, Eiza González e Jovan Adepo.
Assista ao trailer:
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes