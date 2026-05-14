Aniversário vira caos em novo filme de comédia gravado em Salvador

Filme de comédia começou as gravações em Salvador - Foto: Divulgação

O que deveria ser apenas uma celebração em família rapidamente se transforma em um ambiente tomado por conflitos, ressentimentos e revelações inesperadas. Esse é o ponto de partida de Veraneio, novo longa da +Galeria em coprodução com a Movioca, que iniciou suas filmagens em Salvador nesta quinta-feira, 14.

Baseado na peça homônima de Leonardo Cortez, que também assina roteiro e direção, o filme aposta em uma combinação de humor ácido, desconforto e tensão emocional para explorar os limites da convivência familiar.

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A trama acompanha Laura, personagem interpretada por Zezé Polessa, uma matriarca carismática, imprevisível e sem filtros que decide reunir os três filhos adultos em uma casa de praia para comemorar seu aniversário.



O reencontro, porém, rapidamente foge do controle. Mágoas antigas, disputas familiares e segredos começam a surgir conforme os personagens são obrigados a conviver no mesmo espaço.

A situação se intensifica ainda mais quando Laura apresenta Rubinho, seu novo namorado vivido por Maurício de Barros, elemento que funciona como gatilho para tornar as relações ainda mais instáveis.

Além de Zezé Polessa, o elenco reúne nomes conhecidos do público brasileiro, como Marcelo Serrado, Alessandra Negrini, Luis Lobianco e Cris Vianna. Com personagens fortes e interações marcadas por ironia, desconforto e tensão, o longa se constrói como uma comédia de confronto centrada no desgaste das relações familiares.

Para Clara Ramos, diretora geral da +Galeria, o principal diferencial do projeto está justamente na identificação do público com a situação apresentada em tela. “VERANEIO nasce de um lugar muito identificável, que é o encontro em família, mas leva isso ao limite. É um filme sobre convivência forçada, sobre tudo aquilo que as pessoas evitam dizer, até o momento em que não dá mais para segurar.”

As gravações acontecem em Salvador, cidade escolhida para servir de cenário da produção. Segundo Amadeu Alban, Sócio-Diretor de Criação e Produção da Movioca, filmar na capital baiana também representa um movimento importante para o audiovisual local.

"Realizar um filme deste porte em Salvador, pela Movioca, que nasceu aqui e expandiu para São Paulo, é uma oportunidade de aliar talentos dos dois pólos e dar um molho especial à produção", disse.

O longa ainda marca mais um trabalho de Leonardo Cortez no audiovisual. O diretor tem no currículo produções como Down Quixote e Maldito Benefício, estrelado por Antônio Fagundes e previsto para estrear este ano no Globoplay.