Só 8 episódios: a série esquecida da Netflix que é ideal para quinta

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Essa série da Netflix é ideal para quem busca uma produção pouco conhecida para maratonar - Foto: Divulgação

A quinta-feira chegou e, com o fim de semana se aproximando, muita gente já começa a procurar uma série envolvente para maratonar depois da rotina corrida.

Em meio às grandes estreias e produções mais comentadas da Netflix, O Paraíso e a Serpente acabou se tornando uma das minisséries mais esquecidas do catálogo, mesmo entregando uma mistura intensa de suspense psicológico, crimes reais e tensão digna dos melhores thrillers internacionais.

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Com apenas oito episódios, a produção é ideal para quem procura uma série pouco conhecida para maratonar durante a semana.

Inspirada em uma história real, a série conquistou nota 7,6 no IMDb, além de 69% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e expressivos 81% de aprovação do público, mostrando que a recepção entre os espectadores foi ainda mais positiva do que entre os críticos especializados.



Inspirada em fatos reais, a série acompanha Charles Sobhraj, interpretado por Tahar Rahim, um golpista e serial killer francês conhecido pela habilidade quase inacreditável de escapar das autoridades.

Ao lado da namorada Marie-Andrée Leclerc, vivida por Jenna Coleman, ele viaja por países como Tailândia, Índia e Nepal nos anos 1970 fingindo ser um comerciante de pedras preciosas, enquanto usa charme, manipulação e falsas identidades para atrair jovens turistas ocidentais.

Crimes reais e tensão crescente

A trama se desenvolve em meio à chamada “trilha hippie” do Sudeste Asiático, rota muito procurada por jovens mochileiros na época. Conforme os desaparecimentos começam a se multiplicar, Charles Sobhraj passa a chamar atenção internacional por estar ligado a uma sequência de assassinatos brutais.

Enquanto o criminoso foge repetidamente das autoridades, o diplomata holandês Herman Knippenberg, interpretado por Billy Howle, acaba entrando em uma investigação obsessiva para descobrir o paradeiro de turistas desaparecidos em Bangkok.

A partir daí, a série constrói um intenso jogo de gato e rato entre investigador e assassino, explorando o contraste entre o carisma perturbador de Sobhraj e a insistência de Herman em conectar pistas ignoradas por outras autoridades.

Série mistura suspense e reconstrução histórica

Um dos pontos mais elogiados da produção é justamente a atmosfera criada pela reconstrução de época. Gravada em locações internacionais, a minissérie usa cenários da Ásia para ampliar a sensação de tensão e perigo constante vivida pelos personagens.

A narrativa também chama atenção pelo cuidado em recriar detalhes reais da história, baseada em reportagens da época e em documentos ligados ao caso. Charles Sobhraj ficou conhecido mundialmente pelo apelido “A Serpente”, justamente pela facilidade em escapar da polícia usando identidades falsas, golpes financeiros e manipulação psicológica.

Além do suspense policial, a produção mergulha em temas como solidão, vulnerabilidade de jovens viajantes e os riscos escondidos por trás da aparência paradisíaca dos destinos turísticos mostrados na série.

Vale a pena?

Mesmo tendo acabado esquecida em meio às novas produções e grandes lançamentos da Netflix, O Paraíso e a Serpente merece atenção pela forma como combina drama criminal, suspense psicológico e reconstrução histórica em apenas oito episódios.

A série consegue ser angustiante e envolvente ao mesmo tempo, principalmente pelas atuações intensas do elenco e pela sensação constante de perigo construída ao longo da trama.

Para quem gosta de histórias reais, serial killers e investigações internacionais, é uma produção que prende do início ao fim, e que provavelmente vai despertar aquela curiosidade inevitável de pesquisar o caso real assim que os episódios terminarem.