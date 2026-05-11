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Só 6 episódios: a série do Prime Video ideal para ver em uma noite

Trama de suspense mistura assalto, conspiração e tensão psicológica em uma maratona rápida

Beatriz Santos
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Essa série do Prime Video é perfeita para quem busca uma produção curta e envolvente
Essa série do Prime Video é perfeita para quem busca uma produção curta e envolvente - Foto: Divulgação

Nada como assistir uma boa série curta no início da semana, e o Prime Video tem a opção ideal para quem quer uma maratona eletrizante que pode ser finalizada em poucas horas. Trata-se de O Roubo, suspense estrelado por Sophie Turner que combina suspense financeiro, reféns e conspirações em uma trama intensa.

A produção conta com apenas seis episódios de cerca de 45 minutos cada, resultando em uma maratona de pouco mais de quatro horas, formato perfeito para assistir durante uma tarde livre ou em uma única noite.

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Um assalto transforma um dia comum em caos

A história começa dentro da Lochmill Capital, empresa responsável por administrar fundos de pensão no Reino Unido. O que parecia apenas mais um dia comum muda completamente quando criminosos armados invadem o escritório usando máscaras bizarras e fazem os funcionários de reféns.

No centro da situação está Zara, personagem interpretada por Sophie Turner, uma funcionária de nível médio que acaba sendo obrigada a colaborar com os assaltantes ao lado de seu colega Luke, vivido por Archie Madekwe.

Durante o ataque, os dois são coagidos a realizar uma transação ilegal que resulta no desvio de 4 bilhões de libras esterlinas provenientes de fundos de aposentadoria, configurando o maior furto da história britânica dentro da narrativa da série.

Série mistura investigação e conspiração

Enquanto Zara e Luke tentam sobreviver ao caos criado pelos criminosos, a investigação do caso passa para as mãos do inspetor Rhys Covec, interpretado por Jacob Fortune-Lloyd.

O personagem suspeita que exista um esquema interno por trás do assalto, mas também enfrenta problemas pessoais relacionados ao vício em jogos de azar e às dívidas acumuladas.

A partir daí, O Roubo transforma a investigação em um quebra-cabeça repleto de segredos, traições e interesses financeiros escondidos.

Suspense prende desde o primeiro episódio

A série aposta em um ritmo acelerado e em constantes reviravoltas para manter a tensão elevada. Grande parte da narrativa acontece dentro do ambiente corporativo e financeiro, utilizando o clima de paranoia e pressão psicológica para construir o suspense.

Desde o momento em que o assalto começa, a trama trabalha a sensação de urgência e instabilidade, fazendo com que praticamente todos os personagens pareçam esconder algo.

Outro destaque é justamente a atuação de Sophie Turner, que lidera a produção em um papel muito diferente da personagem que a tornou conhecida mundialmente em Game of Thrones.

Série conquistou avaliações positivas

A recepção da série vem sendo majoritariamente positiva. Atualmente, O Roubo possui 78% de aprovação da crítica e 67% da audiência no Rotten Tomatoes. Já no IMDb, a produção aparece com nota 7/10.

A produção também chamou atenção por explorar temas ligados à ganância, corrupção financeira e aos limites que pessoas comuns podem ultrapassar quando pressionadas por circunstâncias extremas.

Vale a pena?

Para quem procura uma série rápida, cheia de tensão e perfeita para maratonar em poucas horas, O Roubo surge como uma das opções mais interessantes do Prime Video atualmente.

Com apenas seis episódios, a produção consegue equilibrar suspense psicológico, investigação criminal e drama pessoal sem se tornar cansativa. Além disso, o ritmo acelerado faz com que a história avance rapidamente, tornando difícil assistir apenas um episódio por vez.

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Prime Video séries

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