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Só 8 episódios: a série de ação do Prime Video ideal para começar hoje

Produção estrelada mistura conspiração militar, vingança e cenas intensas de combate em uma trama que conquistou o público no streaming

Beatriz Santos
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Essa série do Prime Video é ideal para começar ainda hoje
Essa série do Prime Video é ideal para começar ainda hoje - Foto: Divulgação

Com o início da semana, nada como iniciar uma maratona intensa no tempo livre em meio à correria da rotina. Pensando nisso, o Prime Video tem um catálogo recheado de opções. Entre elas está A Lista Terminal, série de apenas oito episódios que conta com um elenco estrelado e uma trama de pura adrenalina.

Lançada em 2022 e inspirada no livro homônimo escrito por Jack Carr, a produção acompanha conspirações militares, operações secretas e uma jornada de vingança marcada por paranoia e tensão constante.

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No IMDb, a série possui nota 7,9/10. Já no Rotten Tomatoes, a aprovação da crítica aparece em 42%, enquanto o público elevou o índice para 94%.

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Chris Pratt lidera trama cheia de conspirações

Na história, Chris Pratt interpreta James Reece, agente SEAL da Marinha norte-americana que vê seu pelotão ser praticamente destruído durante uma missão na Síria.

Após sobreviver à emboscada, Reece retorna para casa carregando traumas, lapsos de memória e desconfianças sobre o que realmente aconteceu durante a operação. Conforme tenta reconstruir os fatos, ele percebe que as informações fornecidas por seus superiores não correspondem ao que viveu no campo de batalha.

A situação piora quando pessoas próximas começam a morrer em circunstâncias violentas, fazendo com que o protagonista acredite que exista uma conspiração muito maior por trás da missão fracassada.

Série aposta em ação e clima de paranoia

A Lista Terminal mergulha diretamente no universo das conspirações militares, explorando operações secretas, manipulação de informações e inimigos escondidos dentro do próprio governo.

A produção trabalha constantemente a sensação de paranoia ao colocar James Reece diante de relatórios falsificados, ordens suspeitas e tentativas de silenciamento. Ao mesmo tempo, a série também acompanha o impacto psicológico causado pela guerra e pelo trauma acumulado após a missão.

Grande parte da narrativa é construída a partir da dúvida: Reece realmente está descobrindo uma conspiração ou sua memória afetada pela concussão estaria comprometendo sua percepção da realidade?

Elenco reforça intensidade da narrativa

Além de Chris Pratt, a série também conta com Constance Wu no papel da jornalista investigativa Katie Buranek.

A personagem se torna uma peça importante na trajetória de Reece ao ajudá-lo a conectar informações sobre a conspiração enquanto tenta impedir que ele seja completamente consumido pela vingança.

A dinâmica entre os dois ajuda a equilibrar os momentos mais explosivos da trama com cenas investigativas e de tensão emocional.

Produção adapta saga de livros de sucesso

A série é baseada na franquia literária criada por Jack Carr, ex-militar que utilizou parte de sua experiência para desenvolver histórias focadas em combate, espionagem e operações especiais.

Atualmente, a saga é formada por cinco livros: The Terminal List (2018), True Believer (2019), Savage Son (2020), The Devil’s Hand (2021) e In the Blood (2022).

O sucesso da adaptação ajudou a transformar A Lista Terminal em uma das produções de ação mais comentadas do catálogo do Prime Video desde o lançamento.

Vale a pena?

Para quem procura uma série rápida, intensa e cheia de ação para maratonar durante a semana, A Lista Terminal funciona como uma opção direta e eficiente. Com apenas oito episódios, a produção entrega cenas de combate, perseguições, conspirações e uma narrativa marcada pela busca obsessiva de James Reece pela verdade.

Mesmo apostando em elementos clássicos do gênero militar e de vingança, a série consegue prender pela atmosfera constante de tensão e pelo ritmo acelerado dos episódios.

Além disso, o alto índice de aprovação do público no Rotten Tomatoes mostra que a produção encontrou uma audiência fiel dentro do streaming.

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Prime Video séries

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