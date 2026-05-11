Esse filme incrível escondido na Netflix é ideal para sua segunda

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Esse filme escondido na Netflix é a opção perfeita para esta segunda-feira - Foto: Divulgação

A segunda-feira chegou, o fim de semana acabou, mas isso não significa que a vontade de assistir um bom filme precise ficar para trás. Em meio às grandes novidades da Netflix, muitas produções acabam ficando escondidas no catálogo, e Spotlight: Segredos Revelados é uma delas.

Mesmo anos após seu lançamento, o longa continua sendo uma das experiências mais intensas disponíveis na plataforma para quem gosta de histórias reais, suspense investigativo e dramas que prendem do início ao fim.

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Baseado em fatos reais, o filme acompanha um grupo de jornalistas do jornal The Boston Globe que passa meses reunindo documentos, depoimentos e provas capazes de revelar diversos casos de abuso infantil cometidos por padres católicos e acobertados durante anos pela Igreja Católica e pelo sistema judiciário de Boston.

Filme venceu o Oscar e segue aclamado pela crítica

Dirigido por Tom McCarthy, Spotlight: Segredos Revelados venceu o Oscar nas categorias de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original, se consolidando como uma das produções jornalísticas mais respeitadas do cinema moderno.

O reconhecimento também aparece nas avaliações extremamente positivas. O longa possui 97% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes e 93% de aprovação do público na mesma plataforma, números que reforçam sua relevância mesmo anos depois da estreia.

A produção costuma ser comparada a Todos os Homens do Presidente (1976) pela forma detalhada e sóbria como retrata os bastidores do jornalismo investigativo.

Investigação revela um dos maiores escândalos da Igreja

A trama acompanha a equipe Spotlight, núcleo investigativo do Boston Globe, durante a apuração de denúncias envolvendo padres acusados de abuso sexual infantil.

Conforme a investigação avança, os jornalistas descobrem que líderes religiosos transferiam os acusados entre diferentes regiões para evitar punições e impedir que os casos viessem à tona.

O roteiro constrói tensão de forma gradual, utilizando documentos, entrevistas e depoimentos reais para aprofundar o impacto da investigação e mostrar o tamanho do escândalo escondido por anos.

Elenco transforma a narrativa em algo ainda mais forte

O elenco reúne nomes como Michael Keaton, Rachel McAdams, Liev Schreiber, Stanley Tucci, Billy Crudup e Mark Ruffalo, responsável por uma das atuações mais elogiadas do longa.

Os personagens demonstram o desgaste emocional causado pela investigação, especialmente diante dos relatos traumáticos das vítimas e da dificuldade em enfrentar instituições extremamente poderosas.

Essa construção ajuda o filme a ir além do suspense tradicional, tornando a experiência ainda mais humana e impactante.

Vale a pena?

Apesar de girar em torno de uma grande investigação, Spotlight: Segredos Revelados também funciona como uma reflexão sobre ética, responsabilidade social e o papel do jornalismo na transformação da sociedade.

O longa evidencia a importância da persistência jornalística, da apuração cuidadosa e da proteção às vítimas durante processos delicados e extremamente dolorosos.

Sem recorrer a exageros ou grandes cenas de ação, o filme consegue prender pela força da história real e pela maneira como revela, pouco a pouco, um dos casos mais chocantes já investigados pela imprensa.

Para quem procura um drama intenso, premiado e baseado em acontecimentos reais, Spotlight: Segredos Revelados continua sendo uma das produções mais poderosas escondidas dentro do catálogo da Netflix.