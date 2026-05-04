NOVIDADE
Reels na Netflix? Conheça a aposta da plataforma para atrair público
Objetivo é levar o público a conhecer novos conteúdos similares aos que já aproveitam na Netflix
A Netflix vai adotar um novo elemento que fará parte do aplicativo da plataforma: o Clips, que será um feed de vídeos verticais curtos, semelhantes a um Reels do Instagram, retirados do catálogo da plataforma de streaming de acordo com o algoritmo do usuário.
Inicialmente, uma quantidade limitada será adicionada ao feed regularmente. No futuro, vídeos de podcasts e eventos ao vivo também devem ser incluídos no Clips. Também haverá coleções temáticas baseadas em gêneros e formatos.
Segundo a Netflix, o objetivo do Clips é levar o público a conhecer novos conteúdos similares aos que já aproveitam na Netflix e despertar a curiosidade de assisti-los de forma completa.
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“A portabilidade é uma parte importante de como os usuários permanecem conectados ao entretenimento que amam na Netflix”, disse Elizabeth Stone, chefe de produto e tecnologia da plataforma.
“Com a nossa navegação melhorada e o Clips, o novo feed de vídeos verticais, estamos colocando em prática o que aprendemos que é entregar uma experiência feita para os membros aproveitarem a Netflix em seus celulares: nos momentos de lazer, para descobrir um novo título, ou uma risada”, acrescentou.
Ainda segundo Elizabeth, a visão “é tornar nossa experiência mobile tão divertida quanto aquilo que você assiste, entregando experiências cada vez mais imersivas e personalizadas para cada momento. E esse é só o começo”.
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