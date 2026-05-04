Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

NOVIDADE

Reels na Netflix? Conheça a aposta da plataforma para atrair público

Objetivo é levar o público a conhecer novos conteúdos similares aos que já aproveitam na Netflix

Edvaldo Sales
Por

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Objetivo é levar o público a conhecer novos conteúdos similares aos que já aproveitam na Netflix
Objetivo é levar o público a conhecer novos conteúdos similares aos que já aproveitam na Netflix - Foto: Reprodução

A Netflix vai adotar um novo elemento que fará parte do aplicativo da plataforma: o Clips, que será um feed de vídeos verticais curtos, semelhantes a um Reels do Instagram, retirados do catálogo da plataforma de streaming de acordo com o algoritmo do usuário.

Inicialmente, uma quantidade limitada será adicionada ao feed regularmente. No futuro, vídeos de podcasts e eventos ao vivo também devem ser incluídos no Clips. Também haverá coleções temáticas baseadas em gêneros e formatos.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a Netflix, o objetivo do Clips é levar o público a conhecer novos conteúdos similares aos que já aproveitam na Netflix e despertar a curiosidade de assisti-los de forma completa.

Leia Também:

Só 6 episódios: essa série da Netflix vai te tirar do tédio de segunda
Netflix adota estratégia inédita para novo filme de 'Nárnia'; saiba qual
O crime real por trás de A Escada, série que está bombando na Netflix

“A portabilidade é uma parte importante de como os usuários permanecem conectados ao entretenimento que amam na Netflix”, disse Elizabeth Stone, chefe de produto e tecnologia da plataforma.

“Com a nossa navegação melhorada e o Clips, o novo feed de vídeos verticais, estamos colocando em prática o que aprendemos que é entregar uma experiência feita para os membros aproveitarem a Netflix em seus celulares: nos momentos de lazer, para descobrir um novo título, ou uma risada”, acrescentou.

Ainda segundo Elizabeth, a visão “é tornar nossa experiência mobile tão divertida quanto aquilo que você assiste, entregando experiências cada vez mais imersivas e personalizadas para cada momento. E esse é só o começo”.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Netflix Streaming

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Objetivo é levar o público a conhecer novos conteúdos similares aos que já aproveitam na Netflix
Play

Vale o ingresso? Rio de Sangue une ação e suspense em trama urgente

Objetivo é levar o público a conhecer novos conteúdos similares aos que já aproveitam na Netflix
Play

Criador do He-Man, Roger Sweet morre aos 91 anos

Objetivo é levar o público a conhecer novos conteúdos similares aos que já aproveitam na Netflix
Play

O novo filme de ação eletrizante da Netflix que vai salvar seu sábado

Objetivo é levar o público a conhecer novos conteúdos similares aos que já aproveitam na Netflix
Play

Filme de comédia baiano ganha primeiro trailer oficial; veja

x