SE LIGA NA DICA!
Só 6 episódios: essa série da Netflix vai te tirar do tédio de segunda
Suspense psicológico com mistério real entrega uma maratona curta e viciante
Mesmo com o fim do fim de semana, a vontade de continuar mergulhando em boas histórias não desaparece, e a segunda-feira pode ser o momento perfeito para isso.
Entre tantas opções no catálogo, Alias Grace surge como uma escolha certeira para quem busca uma trama envolvente, curta e fácil de acompanhar em poucos dias, mesmo tendo sido deixada de lado em meio às constantes novidades da Netflix.
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Um crime, duas versões
Baseada no livro homônimo de Margaret Atwood, a minissérie aposta em um suspense psicológico construído a partir de um crime brutal. A história acompanha Grace Marks (Sarah Gadon), uma jovem irlandesa de origem humilde que decide recomeçar a vida no Canadá como empregada doméstica.
O que parecia uma nova chance rapidamente se transforma em tragédia: ela é acusada pelo assassinato de seu patrão, Thomas Kinnear (Paul Gross), e da governanta Nancy Montgomery (Anna Paquin), sendo condenada à prisão perpétua.
Anos depois, a narrativa ganha novas camadas quando o Dr. Simon Jordan (Edward Holcroft) passa a investigar o caso. Fascinado por Grace, ele se envolve cada vez mais na tentativa de descobrir o que realmente aconteceu, e até que ponto a versão apresentada é confiável.
A série constrói sua tensão a partir dessa dúvida constante, alternando perspectivas e colocando o espectador diante de uma pergunta central: Grace é culpada ou vítima das circunstâncias?
Curta, densa e premiada
Com seis episódios de cerca de 45 minutos, a produção é ideal para quem busca uma maratona rápida, sem abrir mão de profundidade.
Criada por Sarah Polley e dirigida principalmente por Mary Harron, a minissérie conquistou reconhecimento da crítica e acumulou 11 prêmios ao longo de sua trajetória.
Vale a pena assistir?
Lançada há quase uma década, Alias Grace acabou ficando escondida entre os lançamentos mais recentes do streaming. Ainda assim, permanece atual ao explorar temas como desigualdade social, memória e manipulação da verdade.
Para quem gosta de histórias densas, com boas atuações e reviravoltas, a minissérie se mantém como uma escolha certeira, especialmente para transformar a segunda-feira em um mergulho envolvente do início ao fim.
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