Filme dos X-Men na Marvel será baseado em momento inédito das HQs

Marvel quer seguir um caminho diferente em novo filme dos mutantes - Foto: Divulgação

O aguardado reboot dos X-Men no MCU deve seguir um caminho bastante diferente das adaptações anteriores feitas pela Fox.

Segundo entrevistas recentes do roteirista Lee Sung Jin e do diretor Jake Schreier, o novo longa da equipe mutante terá como principal inspiração a fase clássica dos quadrinhos escritos por Chris Claremont, responsável por transformar os personagens em um fenômeno editorial entre as décadas de 1970 e 1990.

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A ideia da Marvel Studios é apostar em uma narrativa mais centrada nos personagens e menos dependente de grandes cenas de destruição e espetáculo.

De acordo com Schreier, o objetivo é resgatar justamente o lado mais humano e dramático dos mutantes, explorando rivalidades, romances, conflitos ideológicos e relações complexas dentro da equipe.



Marvel quer foco maior nos personagens

A proposta criativa do novo filme gira em torno da abordagem “personagens primeiro”, conceito citado pelos próprios envolvidos no projeto. Na prática, isso significa que o longa deve priorizar as tensões emocionais e filosóficas entre os integrantes da equipe antes mesmo da ação em grande escala.

Essa escolha aproxima o reboot do tom desenvolvido por Chris Claremont nos quadrinhos, período em que os X-Men deixaram de ser apenas um grupo de heróis para se tornarem personagens marcados por traumas, preconceitos, disputas internas e relações extremamente intensas.

A chamada “fase Claremont” também ficou conhecida pelo forte aspecto de “novela”, algo que Jake Schreier afirmou querer resgatar na adaptação cinematográfica.

Reboot deve se afastar da fórmula da Fox

Nos bastidores, a Marvel Studios busca diferenciar o novo filme da antiga franquia produzida pela 20th Century Fox, que durante anos concentrou boa parte de suas histórias em personagens como Wolverine, Magneto e Professor Xavier.

A intenção agora seria construir uma equipe mais equilibrada e ampla, dando espaço para mutantes que tiveram participação reduzida nas adaptações anteriores. Ainda não existe confirmação oficial sobre qual formação será utilizada no MCU, mas a expectativa é que o novo longa explore personagens além dos nomes mais populares da franquia.

Nos quadrinhos, a formação original criada por Stan Lee e Jack Kirby contava com Ciclope, Garota Marvel, Homem de Gelo, Fera e Anjo, além do Professor X. Apenas anos depois personagens como Wolverine, Gambit, Vampira e Tempestade ganharam protagonismo dentro da equipe.

Mutantes já começaram a aparecer no MCU

Mesmo sem um filme oficial dos X-Men lançado pela Marvel Studios, alguns mutantes já começaram a ser introduzidos no universo compartilhado da empresa nos últimos anos.

O personagem Fera apareceu em As Marvels, enquanto o Professor Xavier participou de Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Já Deadpool e Wolverine dividiram espaço em Deadpool & Wolverine, longa que também contou com outras participações especiais ligadas ao universo mutante.

Além disso, a personagem Kamala Khan, apresentada em Ms. Marvel, foi oficialmente confirmada como mutante dentro do MCU.

Nova abordagem pode mudar o futuro da franquia

A decisão de adaptar elementos da fase clássica de Chris Claremont pode representar uma mudança importante para os X-Men no cinema.

Em vez de focar apenas em batalhas grandiosas, o estúdio parece interessado em explorar o peso emocional de ser um mutante em uma sociedade marcada pelo preconceito e pela intolerância.

Esse tom mais dramático e humano foi justamente o que transformou os personagens em um dos grupos mais populares da história dos quadrinhos, e agora pode servir como base para uma nova era da franquia dentro do MCU.