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Brasil domina Prêmio Platino e faz história com ‘O Agente Secreto’

Filme de Kleber Mendonça Filho liderou premiação no México; ‘Beleza Fatal’ também venceu

Iarla Queiroz
Por

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Filme de Kleber Mendonça Filho liderou premiação
Filme de Kleber Mendonça Filho liderou premiação - Foto: Divulgação

O cinema e o audiovisual brasileiro dominaram a 13ª edição do Prêmio Platino, principal premiação da indústria ibero-americana, realizada neste sábado, 09, no México. Ao todo, o Brasil conquistou dez estatuetas, com destaque absoluto para O Agente Secreto, grande vencedor da noite.

O longa dirigido por Kleber Mendonça Filho levou oito prêmios e consolidou a produção brasileira como a principal força da cerimônia deste ano.

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Filme venceu principal categoria da noite

Além de conquistar o prêmio de melhor filme de ficção, o longa também venceu nas categorias de direção, roteiro, música original, montagem, direção de arte e melhor ator para Wagner Moura — que ainda recebeu um segundo troféu em votação popular.

Na disputa principal, o filme brasileiro superou produções da Argentina, Espanha e Venezuela.

Após a cerimônia, Kleber Mendonça Filho comemorou o resultado nas redes sociais ao publicar uma foto ao lado da equipe do filme segurando as estatuetas conquistadas.

“Vitória histórica para o Brasil”, escreveu o diretor.

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‘Beleza Fatal’ também garantiu prêmio

Outra produção brasileira que saiu vencedora da premiação foi Beleza Fatal, que conquistou o prêmio de melhor série de longa duração.

Já o documentário Apocalipse nos Trópicos, dirigido por Petra Costa, venceu na categoria de melhor documentário.

Brasil amplia espaço no audiovisual internacional

A edição deste ano do Prêmio Platino reforçou o crescimento da presença brasileira nas principais premiações internacionais.

Mesmo após ter sido preterido no Oscar, “O Agente Secreto” acumulou reconhecimento em festivais e premiações ao redor do mundo nos últimos meses.

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