9 filmes perfeitos para assistir neste domingo de Dia das Mães

Esses filmes são perfeitos para assistir neste domingo de Dia das Mães - Foto: Divulgação

O Dia das Mães costuma ser marcado por homenagens, almoços em família e demonstrações de carinho, mas também pode ser a oportunidade perfeita para dividir o sofá e assistir a um bom filme.

E, no cinema, as figuras maternas vão muito além do estereótipo da mãe perfeita: existem mães caóticas, rígidas, engraçadas, exaustas, assustadoras e até improváveis.

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Ao longo dos anos, diferentes produções exploraram as múltiplas facetas da maternidade, mostrando relações complexas entre mães e filhos, especialmente entre mães e filhas.

Entre dramas emocionantes, comédias leves, animações e até filmes de terror psicológico, essas histórias ajudam a refletir sobre afeto, conflitos familiares e as expectativas impostas às mulheres.



Das mães superprotetoras às mais excêntricas, passando por personagens que enfrentam crises existenciais, traumas e aventuras improváveis, os filmes também mostram como a maternidade pode assumir diferentes formas. Em comum, todas essas produções apresentam mulheres marcantes e relações intensas que fogem do convencional.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções de filmes para assistir neste Dia das Mães.

9 filmes para assistir no Dia das Mães

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Cena de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo | Foto: Divulgação

Uma sobrecarregada imigrante chinesa, Evelyn Wang (Michelle Yeoh), tenta equilibrar a lavanderia da família à beira da falência, o casamento em crise e os conflitos constantes com o pai e a filha. Em meio ao caos da rotina, ela ainda precisa enfrentar uma rígida auditora da Receita Federal, interpretada por Jamie Lee Curtis.



No entanto, a situação toma proporções inimagináveis quando uma fenda no multiverso se abre diante dela. Presa entre diferentes realidades e versões de si mesma, Evelyn embarca em uma jornada caótica e emocionante para salvar o mundo enquanto tenta reconstruir a relação com a filha.

Onde assistir: HBO Max

O Quarto de Jack

Cena de O Quarto de Jack | Foto: Divulgação

Joy (Brie Larson) e seu filho Jack (Jacob Tremblay) vivem isolados em um pequeno quarto, sem contato com o mundo exterior. Mantidos em cativeiro pelo Velho Nick (Sean Bridgers), os dois criam uma rotina própria para sobreviver emocionalmente à situação extrema.



Mesmo tentando transformar o local em um ambiente suportável para o filho, Joy sonha em escapar daquela realidade. Aos poucos, ela desenvolve um plano arriscado que pode devolver aos dois a liberdade e a chance de reconstruir a vida fora do confinamento.

Onde assistir: Disponível para aluguel e compra no Prime Video

Lady Bird

Cena de Lady Bird | Foto: Divulgação

Christine McPherson (Saoirse Ronan), que prefere ser chamada de Lady Bird, está no último ano do ensino médio e sonha em deixar Sacramento para estudar longe da família. O problema é que sua mãe, interpretada por Laurie Metcalf, rejeita completamente a ideia.



Enquanto enfrenta as inseguranças típicas da adolescência, os primeiros relacionamentos e as pressões escolares, Lady Bird vive uma relação intensa e cheia de conflitos com a mãe. Entre discussões e demonstrações silenciosas de afeto, o filme constrói um retrato sensível sobre amadurecimento e laços familiares.

Onde assistir: Netflix

Valente

Cena de Valente | Foto: Divulgação

A princesa Merida cresce sendo preparada pela mãe para assumir futuramente o posto de rainha, seguindo tradições rígidas e regras do reino. Mas a jovem de cabelos rebeldes prefere aventuras, arco e flecha e liberdade pelas montanhas da Escócia.



Quando uma competição é organizada para decidir seu casamento, Merida toma uma decisão impulsiva que acaba transformando completamente sua mãe. A partir disso, as duas precisam aprender a se compreender enquanto tentam impedir uma guerra e desfazer um feitiço inesperado.

Onde assistir: Disney+

Mamma Mia!

Cena de Mamma Mia! | Foto: Divulgação

Sophie (Amanda Seyfried) está prestes a se casar e decide convidar três homens que podem ser seu pai para a cerimônia sem que sua mãe saiba. Sam Carmichael (Pierce Brosnan), Harry Bright (Colin Firth) e Bill Anderson (Stellan Skarsgard) chegam à ilha dispostos a reencontrar Donna (Meryl Streep).



Surpresa com a presença dos antigos amores, Donna tenta esconder o passado enquanto revive memórias e sentimentos antigos. Embalado pelos sucessos do ABBA, o musical mistura romance, humor e uma relação leve e divertida entre mãe e filha.

Onde assistir: Netflix e Telecine

Pequena Miss Sunshine

Cena de Pequena Miss Sunshine | Foto: Divulgação

A família Hoover está longe de ser convencional. O pai fracassou com seu método de autoajuda, o filho adolescente fez voto de silêncio, o avô tem comportamentos problemáticos e o tio enfrenta uma forte crise pessoal.



Tudo muda quando a pequena Olive (Abigail Breslin) é convidada para participar de um concurso de beleza infantil. Durante uma viagem caótica em uma kombi amarela, a família precisa deixar as diferenças de lado e aprender a se apoiar em meio às situações mais absurdas.

Onde assistir: Disney+

Perfeita é A Mãe!

Cena de Perfeita é A Mãe! | Foto: Divulgação

Uma mulher interpretada por Mila Kunis aparenta ter uma vida perfeita: casamento estável, filhos exemplares e carreira organizada. Porém, a pressão constante das responsabilidades domésticas e familiares faz com que ela atinja o limite do esgotamento.



Cansada das cobranças e da tentativa de manter tudo sob controle, ela se junta a outras duas mães que vivem dilemas semelhantes. Juntas, elas embarcam em uma jornada de liberdade, diversão e questionamentos sobre os padrões impostos às mulheres.

Onde assistir: Prime Video

Tully

Cena de Tully | Foto: Divulgação

Marlo (Charlize Theron) é mãe de três filhos e vive completamente consumida pela rotina cansativa da maternidade, especialmente após o nascimento do bebê mais novo. Exausta física e emocionalmente, ela recebe do irmão um presente inesperado: uma babá noturna.



Inicialmente desconfiada, Marlo cria uma forte conexão com Tully (Mackenzie Davis), jovem responsável por ajudá-la durante as madrugadas. Aos poucos, a relação entre as duas revela questões profundas sobre identidade, cansaço e as dificuldades invisíveis da maternidade.

Onde assistir: Prime Video com complemento

Carrie, a Estranha

Cena de Carrie, A Estranha | Foto: Divulgação

Carrie White (Sissy Spacek) vive isolada ao lado da mãe Margareth (Piper Laurie), uma pregadora religiosa extremamente controladora e instável. Sem amigos e sem qualquer conhecimento sobre o próprio corpo, a adolescente se torna alvo constante de humilhações na escola.



Após sofrer uma cruel armadilha durante um baile estudantil, Carrie libera poderes paranormais que ninguém imaginava que possuía. Misturando terror psicológico e conflitos familiares, o filme apresenta uma das relações maternas mais perturbadoras do cinema.