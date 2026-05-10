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9 filmes perfeitos para assistir neste domingo de Dia das Mães

De relações amorosas a mães aterrorizantes, seleção reúne histórias emocionantes, caóticas e fora do comum para maratonar no domingo especial

Beatriz Santos
Por

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Esses filmes são perfeitos para assistir neste domingo de Dia das Mães
Esses filmes são perfeitos para assistir neste domingo de Dia das Mães - Foto: Divulgação

O Dia das Mães costuma ser marcado por homenagens, almoços em família e demonstrações de carinho, mas também pode ser a oportunidade perfeita para dividir o sofá e assistir a um bom filme.

E, no cinema, as figuras maternas vão muito além do estereótipo da mãe perfeita: existem mães caóticas, rígidas, engraçadas, exaustas, assustadoras e até improváveis.

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Ao longo dos anos, diferentes produções exploraram as múltiplas facetas da maternidade, mostrando relações complexas entre mães e filhos, especialmente entre mães e filhas.

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Entre dramas emocionantes, comédias leves, animações e até filmes de terror psicológico, essas histórias ajudam a refletir sobre afeto, conflitos familiares e as expectativas impostas às mulheres.

Das mães superprotetoras às mais excêntricas, passando por personagens que enfrentam crises existenciais, traumas e aventuras improváveis, os filmes também mostram como a maternidade pode assumir diferentes formas. Em comum, todas essas produções apresentam mulheres marcantes e relações intensas que fogem do convencional.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções de filmes para assistir neste Dia das Mães.

9 filmes para assistir no Dia das Mães

Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo

Cena de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo
Cena de Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo | Foto: Divulgação

Uma sobrecarregada imigrante chinesa, Evelyn Wang (Michelle Yeoh), tenta equilibrar a lavanderia da família à beira da falência, o casamento em crise e os conflitos constantes com o pai e a filha. Em meio ao caos da rotina, ela ainda precisa enfrentar uma rígida auditora da Receita Federal, interpretada por Jamie Lee Curtis.

No entanto, a situação toma proporções inimagináveis quando uma fenda no multiverso se abre diante dela. Presa entre diferentes realidades e versões de si mesma, Evelyn embarca em uma jornada caótica e emocionante para salvar o mundo enquanto tenta reconstruir a relação com a filha.

  • Onde assistir: HBO Max

O Quarto de Jack

Cena de O Quarto de Jack
Cena de O Quarto de Jack | Foto: Divulgação

Joy (Brie Larson) e seu filho Jack (Jacob Tremblay) vivem isolados em um pequeno quarto, sem contato com o mundo exterior. Mantidos em cativeiro pelo Velho Nick (Sean Bridgers), os dois criam uma rotina própria para sobreviver emocionalmente à situação extrema.

Mesmo tentando transformar o local em um ambiente suportável para o filho, Joy sonha em escapar daquela realidade. Aos poucos, ela desenvolve um plano arriscado que pode devolver aos dois a liberdade e a chance de reconstruir a vida fora do confinamento.

Onde assistir: Disponível para aluguel e compra no Prime Video

Lady Bird

Cena de Lady Bird
Cena de Lady Bird | Foto: Divulgação

Christine McPherson (Saoirse Ronan), que prefere ser chamada de Lady Bird, está no último ano do ensino médio e sonha em deixar Sacramento para estudar longe da família. O problema é que sua mãe, interpretada por Laurie Metcalf, rejeita completamente a ideia.

Enquanto enfrenta as inseguranças típicas da adolescência, os primeiros relacionamentos e as pressões escolares, Lady Bird vive uma relação intensa e cheia de conflitos com a mãe. Entre discussões e demonstrações silenciosas de afeto, o filme constrói um retrato sensível sobre amadurecimento e laços familiares.

  • Onde assistir: Netflix

Valente

Cena de Valente
Cena de Valente | Foto: Divulgação

A princesa Merida cresce sendo preparada pela mãe para assumir futuramente o posto de rainha, seguindo tradições rígidas e regras do reino. Mas a jovem de cabelos rebeldes prefere aventuras, arco e flecha e liberdade pelas montanhas da Escócia.

Quando uma competição é organizada para decidir seu casamento, Merida toma uma decisão impulsiva que acaba transformando completamente sua mãe. A partir disso, as duas precisam aprender a se compreender enquanto tentam impedir uma guerra e desfazer um feitiço inesperado.

  • Onde assistir: Disney+

Mamma Mia!

Cena de Mamma Mia!
Cena de Mamma Mia! | Foto: Divulgação

Sophie (Amanda Seyfried) está prestes a se casar e decide convidar três homens que podem ser seu pai para a cerimônia sem que sua mãe saiba. Sam Carmichael (Pierce Brosnan), Harry Bright (Colin Firth) e Bill Anderson (Stellan Skarsgard) chegam à ilha dispostos a reencontrar Donna (Meryl Streep).

Surpresa com a presença dos antigos amores, Donna tenta esconder o passado enquanto revive memórias e sentimentos antigos. Embalado pelos sucessos do ABBA, o musical mistura romance, humor e uma relação leve e divertida entre mãe e filha.

  • Onde assistir: Netflix e Telecine

Pequena Miss Sunshine

Cena de Pequena Miss Sunshine
Cena de Pequena Miss Sunshine | Foto: Divulgação

A família Hoover está longe de ser convencional. O pai fracassou com seu método de autoajuda, o filho adolescente fez voto de silêncio, o avô tem comportamentos problemáticos e o tio enfrenta uma forte crise pessoal.

Tudo muda quando a pequena Olive (Abigail Breslin) é convidada para participar de um concurso de beleza infantil. Durante uma viagem caótica em uma kombi amarela, a família precisa deixar as diferenças de lado e aprender a se apoiar em meio às situações mais absurdas.

  • Onde assistir: Disney+

Perfeita é A Mãe!

Cena de Perfeita é A Mãe!
Cena de Perfeita é A Mãe! | Foto: Divulgação

Uma mulher interpretada por Mila Kunis aparenta ter uma vida perfeita: casamento estável, filhos exemplares e carreira organizada. Porém, a pressão constante das responsabilidades domésticas e familiares faz com que ela atinja o limite do esgotamento.

Cansada das cobranças e da tentativa de manter tudo sob controle, ela se junta a outras duas mães que vivem dilemas semelhantes. Juntas, elas embarcam em uma jornada de liberdade, diversão e questionamentos sobre os padrões impostos às mulheres.

  • Onde assistir: Prime Video

Tully

Cena de Tully
Cena de Tully | Foto: Divulgação

Marlo (Charlize Theron) é mãe de três filhos e vive completamente consumida pela rotina cansativa da maternidade, especialmente após o nascimento do bebê mais novo. Exausta física e emocionalmente, ela recebe do irmão um presente inesperado: uma babá noturna.

Inicialmente desconfiada, Marlo cria uma forte conexão com Tully (Mackenzie Davis), jovem responsável por ajudá-la durante as madrugadas. Aos poucos, a relação entre as duas revela questões profundas sobre identidade, cansaço e as dificuldades invisíveis da maternidade.

  • Onde assistir: Prime Video com complemento

Carrie, a Estranha

Cena de Carrie, A Estranha
Cena de Carrie, A Estranha | Foto: Divulgação

Carrie White (Sissy Spacek) vive isolada ao lado da mãe Margareth (Piper Laurie), uma pregadora religiosa extremamente controladora e instável. Sem amigos e sem qualquer conhecimento sobre o próprio corpo, a adolescente se torna alvo constante de humilhações na escola.

Após sofrer uma cruel armadilha durante um baile estudantil, Carrie libera poderes paranormais que ninguém imaginava que possuía. Misturando terror psicológico e conflitos familiares, o filme apresenta uma das relações maternas mais perturbadoras do cinema.

  • Onde assistir: Mubi

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