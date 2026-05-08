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EXCLUÍDO DO ROTEIRO

Filme de A Viagem tem personagem marcante cortado; saiba quem

Filmagem foi iniciada na quinta-feira, 7

Edvaldo Sales
Por

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Filmagem foi iniciada na quinta-feira, 7
Filmagem foi iniciada na quinta-feira, 7 - Foto: Reprodução | Globo

Um personagem importante ficará de fora da nova adaptação de ‘A Viagem’. Raul, irmão da protagonista Diná, que será interpretada por Carolina Dieckmann no filme, acabou excluído do roteiro do filme. O personagem foi vivido por Miguel Falabella no remake exibido pela Globo em 1994.

A produção também vai fazer uma homenagem a Léa Garcia (1933-2023) — que deu vida a Natália, uma das integrantes do Nosso Lar e guia espiritual de Diná — por meio da personagem de Belize Pombal, segundo o jornal O Globo.

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Início das filmagens

As filmagens começaram na quinta, 7, nos Estúdios Globo, na zona oeste do Rio de Janeiro, com Pedro Novaes, que interpreta Leo de 'Três Graças', como o espírito obsessor Alexandre.

A ideia é manter no filme a mensagem inspiradora sobre o poder das relações afetivas e laços familiares, além de abordar o impacto do carma e a importância da evolução espiritual, tanto em vida quanto após a morte.

"A Viagem é uma história sobre a possibilidade de redenção, sobre o poder do perdão e sobre como, mesmo que leve tempo, somos capazes de transformar a nossa trajetória e aprender com os nossos próprios tropeços", destacou a autora Jaqueline Vargas em comunicado enviado pela Globo.

"É também um relato sobre relações humanas, porque nada se constrói sozinho. Estamos todos juntos nessa grande odisseia", disse a roteirista e psicanalista.

Vargas esteve à frente de ‘Floribella’ (2005) e da temporada 2008 de ‘Malhação’, ambas em parceria com Patrícia Moretzsohn. Jaqueline também foi redatora da série ‘Sessão de Terapia’. Além disso, no ano passado, colaborou com Rosane Svartman em ‘Dona de Mim’.

A ideia é que o filme é transportar para os dias atuais a relação conflituosa entre Diná (Carolina Dieckmmann), Otávio (Rodrigo Lombardi) e Alexandre (Pedro Novaes).

O elenco conta ainda com Belize Pombal, Emilio Dantas, Eriberto Leão, Lola Bellie Sara Antunes.

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A Viagem filme Globo novela

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