Esse filme da Netflix tem todas as qualidades para salvar sua quinta

Esse filme de suspense e humor ácido é perfeito para sua quinta-feira - Foto: Divulgação

Com a quinta-feira já acontecendo e o fim de semana cada vez mais próximo, nada melhor do que entrar no clima de descanso com um bom filme, e a Netflix acaba de adicionar uma opção que pode surpreender quem curte suspense com uma pegada diferente.

Recém-chegado ao catálogo, Um Stalker Apaixonado mistura humor ácido, tensão psicológica e uma boa dose de caos em uma narrativa que foge do convencional.

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Lançado nos cinemas há poucos meses, o longa rapidamente ganhou destaque na plataforma e já chama atenção pelo elenco e pela proposta ousada. Entre os nomes, está Ray Nicholson, filho do icônico Jack Nicholson, conhecido por clássicos do terror como 'O Iluminado', além da protagonista Samara Weaving.

Uma história de obsessão que sai do controle

A trama acompanha uma estrela pop dos anos 1990 que passa a viver um verdadeiro pesadelo quando um fã obsessivo invade sua casa. Convencido de que os dois têm um relacionamento e estão destinados a se casar, o stalker a mantém refém, transformando o ambiente em um cenário de tensão psicológica e violência.

Enquanto o agressor mergulha cada vez mais em seus delírios, a protagonista precisa encontrar uma forma de escapar e sobreviver.

Ambientado em uma estética nostálgica dos anos 90, o filme constrói uma narrativa caótica que mistura crítica à fama, saúde mental e os limites perigosos da obsessão.

Elenco de peso e direção afiada

Tendo a atriz Samara Weaving como a sua protagonista, o filme Um Stalker Apaixonado tem o seu elenco formado ainda por Ray Nicholson, Eric Dane, Jimmie Fails, Alba Baptista, Patrick Cox, Yasmeen Kelders, Catherine Lough Haggquist, Terence Kelly, April Cameron, David Jacox, Matthew Del Bel Belluz, entre outros nomes.

Jimmy Warden é o diretor do filme, além de também assinar o seu roteiro. O time de produtores é formado por Tom Ackerley, Brian Duffield, Denise Loren, Josey McNamara, Bronte Payne, Hadeel Reda, Colleen Camp, Andrew Chang-Sang, John Hills e Margot Robbie.

Atuações que elevam o absurdo

Ray Nicholson é o imã que prende a atenção do público, entregando um psicopata que consegue ser aterrorizante e estranhamente charmoso na mesma medida, evocando traços marcantes de seu pai.

Do outro lado, Samara Weaving reforça seu status como “scream queen” moderna ao interpretar uma protagonista forte, prática e disposta a tudo para sobreviver.

O elenco de apoio também funciona bem, com destaque para Alba Baptista e Eric Dane, que ajudam a equilibrar o caos com momentos de tensão e humor.

Entre o humor ácido e a violência

Visualmente, o filme aposta em um estilo marcante, com iluminação intensa e uso simbólico de cores para criar uma atmosfera claustrofóbica. A trilha sonora também tem papel importante, embalando momentos de tensão e até sequências inesperadamente cômicas.

Nem tudo, porém, funciona perfeitamente. A tentativa de equilibrar terror e comédia pode causar estranhamento em alguns momentos, com mudanças bruscas de tom. Ainda assim, o longa acerta ao não romantizar a obsessão, transformando o tema em algo perturbador e visceral.

Vale a pena assistir?

No fim das contas, Um Stalker Apaixonado é uma experiência intensa, exagerada e divertida dentro da sua proposta. Não é um filme que busca profundidade emocional constante, mas sim uma jornada caótica que mistura risadas, tensão e muito sangue.

Para quem quer algo diferente para assistir nesta quinta e já entrar no clima do fim de semana, essa estreia recente da Netflix pode ser exatamente o que faltava na sua lista.