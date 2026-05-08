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Só 5 episódios: a série de suspense da Netflix ideal para sua sexta

Produção possui trama intensa, cheia de reviravoltas e conspirações políticas que merece uma maratona imediata

Beatriz Santos
Por

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Essa série de suspense da Netflix vai salvar sua sexta-feira do tédio
Essa série de suspense da Netflix vai salvar sua sexta-feira do tédio - Foto: Divulgação

Finalmente sexta-feira, e poucas coisas combinam tanto com o fim de semana quanto mergulhar em uma história cheia de tensão, mistério e decisões impossíveis.

Entre tantas novidades que chegam ao catálogo da Netflix toda semana, uma produção acabou ficando esquecida, mesmo entregando exatamente o que fãs de suspense político procuram. É aí que entra Refém, uma minissérie que merece ser redescoberta.

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Conspiração, poder e decisões que mudam tudo

A trama acompanha a primeira-ministra do Reino Unido, Abigail (Suranne Jones), que se vê em uma situação extremamente delicada quando seu marido é sequestrado. Ao mesmo tempo, a presidente da França (Julie Delpy) passa a ser alvo de ameaças e chantagens.

O que começa como crises isoladas rapidamente se transforma em um cenário muito maior: as duas líderes, marcadas por rivalidades políticas, são obrigadas a trabalhar juntas para descobrir quem está por trás das ações e tomar decisões que podem mudar não só suas vidas, mas o rumo de seus países.

Thriller político com ritmo acelerado

Com apenas cinco episódios de cerca de 45 minutos, a série aposta em uma narrativa direta, sem enrolação. A história mergulha o espectador em uma atmosfera constante de tensão, equilibrando drama pessoal, espionagem e conspirações políticas.

Mesmo partindo de uma premissa aparentemente familiar, o roteiro conduz a narrativa por caminhos inesperados, apostando em reviravoltas que ampliam o conflito e transformam a história em algo maior do que um simples resgate ou escândalo político.

Muito além do óbvio

A construção da narrativa brinca com as expectativas do público. O roteiro de Matt Charman conduz inicialmente por trilhas mais convencionais, mas aos poucos revela camadas mais complexas, transformando a trama em um verdadeiro campo de batalha ideológico e estratégico.

Enquanto os riscos aumentam, os episódios exploram falhas institucionais, decisões políticas controversas e os impactos de escolhas feitas sob pressão, elementos que tornam a história ainda mais envolvente.

Elenco que sustenta a tensão do começo ao fim

Além de Suranne Jones e Julie Delpy, o elenco conta com nomes como Ashley Thomas, Corey Mylchreest e Lucian Msamati, que ajudam a expandir o universo da trama com personagens que carregam seus próprios conflitos e motivações.

Os coadjuvantes não funcionam apenas como suporte: eles contribuem diretamente para o ritmo da narrativa e para o desenvolvimento das protagonistas, criando uma rede de tensões que sustenta a série do início ao fim.

Vale a pena assistir?

Com 79% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, a produção mostra que ainda há espaço para histórias políticas bem construídas, mesmo dentro de fórmulas já conhecidas.

Apesar de ter sido ofuscada por novas adições ao catálogo, Refém se destaca como uma experiência intensa e envolvente, perfeita para quem quer uma maratona rápida, mas cheia de impacto.

No fim das contas, é exatamente o tipo de série que parece simples à primeira vista, mas surpreende quem decide dar o play.

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