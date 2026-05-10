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Netflix confirma nova série La Casa de Papel e revela máscara de ouro

Cinco anos após o fenômeno global, plataforma anuncia expansão do universo com teaser misterioso

Jair Mendonça Jr
Por

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Máscara de Salvador Dalí, desta vez, aparece em uma versão dourada reluzente
Máscara de Salvador Dalí, desta vez, aparece em uma versão dourada reluzente - Foto: Divulgação Netflix

O universo de La Casa de Papel está oficialmente de volta. Cinco anos após o desfecho da saga do Professor e sua equipe, a Netflix surpreendeu o público neste sábado, 9, ao confirmar uma nova produção inédita inspirada na franquia.

O anúncio foi feito durante um evento especial em Sevilha, na Espanha, e já começou a movimentar as redes sociais com teorias sobre o próximo grande assalto.

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O mistério da máscara de ouro

Imagem ilustrativa da imagem Netflix confirma nova série La Casa de Papel e revela máscara de ouro
| Foto: Divulgação Netflix

O teaser divulgado pela plataforma aposta no simbolismo para instigar os fãs. O ponto alto do vídeo é a revelação de uma nova versão da icônica máscara de Salvador Dalí: desta vez, o acessório aparece em uma versão dourada reluzente.

A mudança visual não parece ser apenas estética. No vídeo, uma frase enigmática sugere a evolução da trama: “Tudo começou com dinheiro. Depois veio o ouro e os tesouros que não têm preço. Mas a revolução ainda não acabou”.

O teaser encerra com a imagem de uma barra de ouro sendo retirada da terra, elevando o clima de suspense sobre a localização e o alvo da nova investida.

O que esperar da nova produção?

Imagem ilustrativa da imagem Netflix confirma nova série La Casa de Papel e revela máscara de ouro
| Foto: Divulgação Netflix

Até o momento, a Netflix mantém total sigilo sobre o elenco e a sinopse oficial. Não foi confirmado se a história será uma sequência direta, um prequel ou um novo spin-off focado em personagens específicos.

A única certeza é que o foco na "revolução" e na resistência contra o sistema permanece como o DNA da obra.

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Berlim retorna em maio

Enquanto a nova série não ganha data de estreia, os fãs já têm um compromisso marcado com o universo de La Casa de Papel. No dia 15 de maio, estreia Berlim: A Dama com Arminho, produção estrelada por Pedro Alonso.

A série deve servir como um termômetro para o fôlego da franquia, que continua sendo uma das propriedades intelectuais mais valiosas da Netflix.

Assista o teaser

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Tags:

Berlim La Casa de Papel Netflix

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