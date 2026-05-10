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Netflix confirma nova série La Casa de Papel e revela máscara de ouro
Cinco anos após o fenômeno global, plataforma anuncia expansão do universo com teaser misterioso
O universo de La Casa de Papel está oficialmente de volta. Cinco anos após o desfecho da saga do Professor e sua equipe, a Netflix surpreendeu o público neste sábado, 9, ao confirmar uma nova produção inédita inspirada na franquia.
O anúncio foi feito durante um evento especial em Sevilha, na Espanha, e já começou a movimentar as redes sociais com teorias sobre o próximo grande assalto.
O mistério da máscara de ouro
O teaser divulgado pela plataforma aposta no simbolismo para instigar os fãs. O ponto alto do vídeo é a revelação de uma nova versão da icônica máscara de Salvador Dalí: desta vez, o acessório aparece em uma versão dourada reluzente.
A mudança visual não parece ser apenas estética. No vídeo, uma frase enigmática sugere a evolução da trama: “Tudo começou com dinheiro. Depois veio o ouro e os tesouros que não têm preço. Mas a revolução ainda não acabou”.
O teaser encerra com a imagem de uma barra de ouro sendo retirada da terra, elevando o clima de suspense sobre a localização e o alvo da nova investida.
O que esperar da nova produção?
Até o momento, a Netflix mantém total sigilo sobre o elenco e a sinopse oficial. Não foi confirmado se a história será uma sequência direta, um prequel ou um novo spin-off focado em personagens específicos.
A única certeza é que o foco na "revolução" e na resistência contra o sistema permanece como o DNA da obra.
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Berlim retorna em maio
Enquanto a nova série não ganha data de estreia, os fãs já têm um compromisso marcado com o universo de La Casa de Papel. No dia 15 de maio, estreia Berlim: A Dama com Arminho, produção estrelada por Pedro Alonso.
A série deve servir como um termômetro para o fôlego da franquia, que continua sendo uma das propriedades intelectuais mais valiosas da Netflix.
Assista o teaser
A revolução segue em frente, sempre. O universo La Casa de Papel continua. Em breve. pic.twitter.com/gjUwZHukaA— Netflix Brasil (@NetflixBrasil) May 9, 2026
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