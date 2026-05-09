SE LIGA NA DICA
6 filmes imperdíveis para ver na Netflix neste fim de semana
De suspense psicológico a romance e drama, seleção reúne produções recém-chegadas ao catálogo
Finalmente o fim de semana chegou e nada como um bom filme para aproveitar o tempo livre no sofá.
Para quem está sem ideia do que assistir, a Netflix vem renovando constantemente o catálogo com opções para diferentes públicos, incluindo produções recém-chegadas e filmes que já aparecem entre os mais assistidos da plataforma.
Entre thrillers cheios de tensão, romances leves, dramas emocionantes e histórias surpreendentes, há opções para quem busca desde uma maratona intensa até algo mais descontraído para desligar a mente. O melhor? Muitos desses títulos ainda seguem escondidos no catálogo e podem passar despercebidos.
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Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para quem quer aproveitar o fim de semana sem perder tempo procurando o que assistir.
6 filmes para assistir AGORA na Netflix
Meu Querido Assassino
Em Meu Querido Assassino, uma mulher com tipo sanguíneo raro vive sob ameaça constante enquanto é perseguida e mantida em cativeiro. Em meio ao medo e à sensação de perigo iminente, ela acaba criando uma ligação inesperada com o próprio assassino.
Quando um antigo inimigo reaparece, colocando em risco qualquer possibilidade de futuro, a protagonista precisa tomar decisões extremas para sobreviver. O suspense mistura tensão psicológica, perseguição e uma relação marcada pela ambiguidade.
Cálculo Mortal
Justin Pendleton (Michael Pitt) e Richard Haywood (Ryan Gosling) são estudantes brilhantes que acreditam ser capazes de cometer o crime perfeito. Depois de assassinarem uma pessoa, eles passam a desafiar os limites da própria inteligência enquanto tentam esconder qualquer vestígio do ocorrido.
Do outro lado do caso, a detetive Cassie Mayweather (Sandra Bullock) e seu parceiro Sam Kennedy (Ben Chaplin) iniciam uma investigação complexa. Conforme novas pistas surgem, segredos do passado dos jovens ajudam a explicar os motivos por trás dos assassinatos.
Meu Nome é Agneta
Em Meu Nome é Agneta, uma mulher próxima dos 50 anos sente que sua vida perdeu o sentido. Presa a uma rotina monótona em um escritório de trânsito e invisível dentro da própria casa, ela observa os filhos seguirem suas vidas enquanto o marido encontra novos hobbies e interesses.
Buscando uma mudança radical, Agneta decide se tornar au pair na região da Provença, na França, imaginando que cuidaria de uma criança. No entanto, a experiência reserva surpresas inesperadas, transformando sua visão sobre si mesma e sobre o recomeço.
A Colega Perfeita
Uma amizade aparentemente promissora rapidamente se transforma em tensão neste suspense psicológico universitário. Devon, uma caloura tímida e ingênua, acredita ter feito a escolha perfeita ao convidar a popular e confiante Celeste para dividir o dormitório.
Mas o que começa como uma convivência empolgante logo vira uma disputa silenciosa marcada por manipulações e comportamentos passivo-agressivos. Aos poucos, a relação entre as duas revela um lado cada vez mais sombrio.
Minha Querida Senhorita
Adela (Elisabeth Martínez) leva uma vida discreta em uma cidade conservadora, seguindo uma rotina marcada por horários rígidos e pela tentativa constante de não chamar atenção. Trabalhando como costureira, ela mantém uma aparente estabilidade construída ao longo dos anos.
Criada em um ambiente religioso e tradicional, Adela aprendeu desde cedo a se encaixar em uma realidade que nunca pareceu inteiramente sua. Mas um diagnóstico médico inesperado faz com que tudo o que acreditava sobre a própria identidade seja colocado em xeque.
Meu Casamento Preferido
Em Meu Casamento Preferido, Tess (Maggie Lawson) e Michael (Paul Greene) assumem a missão de garantir que o casamento de seus melhores amigos saia exatamente como planejado. Como padrinhos, eles precisam resolver imprevistos e evitar qualquer problema antes da cerimônia.
No meio da correria dos preparativos, a convivência aproxima os dois de maneiras inesperadas. Entre situações divertidas e momentos românticos, o filme aposta em uma narrativa leve para quem procura algo mais confortável para assistir no fim de semana.
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