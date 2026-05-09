6 filmes imperdíveis para ver na Netflix neste fim de semana

Esses filmes recém-chegados à Netflix são opções perfeitas para este fim de semana - Foto: Divulgação

Finalmente o fim de semana chegou e nada como um bom filme para aproveitar o tempo livre no sofá.

Para quem está sem ideia do que assistir, a Netflix vem renovando constantemente o catálogo com opções para diferentes públicos, incluindo produções recém-chegadas e filmes que já aparecem entre os mais assistidos da plataforma.

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Entre thrillers cheios de tensão, romances leves, dramas emocionantes e histórias surpreendentes, há opções para quem busca desde uma maratona intensa até algo mais descontraído para desligar a mente. O melhor? Muitos desses títulos ainda seguem escondidos no catálogo e podem passar despercebidos.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para quem quer aproveitar o fim de semana sem perder tempo procurando o que assistir.



6 filmes para assistir AGORA na Netflix

Meu Querido Assassino

Cena de Meu Querido Assassino | Foto: Divulgação

Em Meu Querido Assassino, uma mulher com tipo sanguíneo raro vive sob ameaça constante enquanto é perseguida e mantida em cativeiro. Em meio ao medo e à sensação de perigo iminente, ela acaba criando uma ligação inesperada com o próprio assassino.



Quando um antigo inimigo reaparece, colocando em risco qualquer possibilidade de futuro, a protagonista precisa tomar decisões extremas para sobreviver. O suspense mistura tensão psicológica, perseguição e uma relação marcada pela ambiguidade.

Cálculo Mortal

Cena de Cálculo Mortal | Foto: Divulgação

Justin Pendleton (Michael Pitt) e Richard Haywood (Ryan Gosling) são estudantes brilhantes que acreditam ser capazes de cometer o crime perfeito. Depois de assassinarem uma pessoa, eles passam a desafiar os limites da própria inteligência enquanto tentam esconder qualquer vestígio do ocorrido.



Do outro lado do caso, a detetive Cassie Mayweather (Sandra Bullock) e seu parceiro Sam Kennedy (Ben Chaplin) iniciam uma investigação complexa. Conforme novas pistas surgem, segredos do passado dos jovens ajudam a explicar os motivos por trás dos assassinatos.

Meu Nome é Agneta

Cena de Meu Nome É Agneta | Foto: Divulgação

Em Meu Nome é Agneta, uma mulher próxima dos 50 anos sente que sua vida perdeu o sentido. Presa a uma rotina monótona em um escritório de trânsito e invisível dentro da própria casa, ela observa os filhos seguirem suas vidas enquanto o marido encontra novos hobbies e interesses.



Buscando uma mudança radical, Agneta decide se tornar au pair na região da Provença, na França, imaginando que cuidaria de uma criança. No entanto, a experiência reserva surpresas inesperadas, transformando sua visão sobre si mesma e sobre o recomeço.

A Colega Perfeita

Cena de A Colega Perfeita | Foto: Divulgação

Uma amizade aparentemente promissora rapidamente se transforma em tensão neste suspense psicológico universitário. Devon, uma caloura tímida e ingênua, acredita ter feito a escolha perfeita ao convidar a popular e confiante Celeste para dividir o dormitório.



Mas o que começa como uma convivência empolgante logo vira uma disputa silenciosa marcada por manipulações e comportamentos passivo-agressivos. Aos poucos, a relação entre as duas revela um lado cada vez mais sombrio.

Minha Querida Senhorita

Cena de Minha Querida Senhorita | Foto: Divulgação

Adela (Elisabeth Martínez) leva uma vida discreta em uma cidade conservadora, seguindo uma rotina marcada por horários rígidos e pela tentativa constante de não chamar atenção. Trabalhando como costureira, ela mantém uma aparente estabilidade construída ao longo dos anos.



Criada em um ambiente religioso e tradicional, Adela aprendeu desde cedo a se encaixar em uma realidade que nunca pareceu inteiramente sua. Mas um diagnóstico médico inesperado faz com que tudo o que acreditava sobre a própria identidade seja colocado em xeque.

Meu Casamento Preferido

Cena de Meu Casamento Preferido | Foto: Divulgação

Em Meu Casamento Preferido, Tess (Maggie Lawson) e Michael (Paul Greene) assumem a missão de garantir que o casamento de seus melhores amigos saia exatamente como planejado. Como padrinhos, eles precisam resolver imprevistos e evitar qualquer problema antes da cerimônia.



No meio da correria dos preparativos, a convivência aproxima os dois de maneiras inesperadas. Entre situações divertidas e momentos românticos, o filme aposta em uma narrativa leve para quem procura algo mais confortável para assistir no fim de semana.