3 séries curtas e novas da Netflix para maratonar neste fim de semana

Essas séries novas da Netflix são perfeitas para seu fim de semana - Foto: Divulgação

Depois de uma semana corrida, o fim de semana surge como a oportunidade ideal para colocar uma boa série em dia, especialmente aquelas que podem ser terminadas em poucas horas.

Para quem quer fugir de produções longas e temporadas intermináveis, a Netflix tem apostado em histórias curtas, intensas e perfeitas para uma maratona rápida.

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Entre dramas psicológicos, thrillers cheios de tensão e histórias carregadas de mistério, há opções capazes de prender a atenção do início ao fim.

Melhor ainda: além de serem novidades no catálogo, algumas dessas produções já começaram a conquistar espaço entre os títulos mais assistidos da plataforma, aparecendo no TOP 10 da plataforma e chamando a atenção dos assinantes..



Além de curtas, as séries da lista apostam em gêneros variados, agradando públicos diferentes. Seja para quem gosta de suspense, relações humanas complexas ou histórias de vingança e sobrevivência, a seleção reúne tramas intensas e cheias de emoção para assistir sem precisar de semanas de compromisso.

Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista com ótimas opções para quem procura séries envolventes, fáceis de maratonar e ideais para aproveitar o tempo livre no sofá.

3 séries para assistir AGORA na Netflix

Homem em Chamas

Cena de Homem Em Chamas | Foto: Divulgação

Homem em Chamas acompanha John Creasy, um ex-mercenário das Forças Especiais conhecido pelas habilidades de combate e pela capacidade de sobreviver até mesmo às situações mais perigosas. Após perder o único companheiro de confiança, ele mergulha em um profundo transtorno pós-traumático e transforma o luto em uma busca obsessiva por vingança.



Determinado a encontrar os responsáveis pela destruição da família do amigo, Creasy também assume a missão de proteger a filha do colega morto, agora ameaçada pelos mesmos inimigos. Arrastado novamente para o perigo, ele precisará enfrentar seus próprios demônios enquanto luta para sobreviver.

Treta

Cena de Treta | Foto: Divulgação

Treta (Beef) é uma série antológica da Netflix, ou seja, cada temporada apresenta uma história diferente, com personagens inéditos e conflitos próprios. Misturando humor ácido, suspense psicológico e drama, a produção explora como situações aparentemente pequenas podem sair completamente do controle, mergulhando em relações marcadas por ressentimentos, manipulação e tensão crescente.



Na recém-chegada segunda temporada, a trama acompanha um jovem casal, interpretado por Cailee Spaeny e Charles Melton, que testemunha e grava uma briga alarmante entre seus chefes, vividos por Oscar Isaac e Carey Mulligan. O episódio desencadeia uma perigosa rede de chantagem e manipulação dentro de um clube de campo exclusivo, transformando um incidente isolado em um conflito cheio de segredos, poder e consequências imprevisíveis.

Sem Salvação

Cena de Sem Salvação | Foto: Divulgação

Sem Salvação acompanha Rosie, uma jovem que vive ao lado do marido e da filha em uma seita cristã isolada próxima a Londres. Devota às responsabilidades religiosas e à vida doméstica, ela acredita estar protegida das ameaças do “mundo exterior”, como o líder da comunidade e seu marido Adam (Asa Butterfield) constantemente reforçam.



Tudo começa a mudar quando Sam (Fra Fee), um misterioso ex-detento, surge inesperadamente na região. Sua presença faz Rosie questionar se o isolamento realmente oferece proteção ou apenas aprisiona sua vida, obrigando-a a confrontar medos, crenças e desejos que antes pareciam proibidos.