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Morre aos 82 anos ator de Star Wars que marcou geração de fãs da saga

Michael Pennington interpretou o comandante Moff Jerjerrod em “O Retorno de Jedi”

Iarla Queiroz
Por

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Michael Pennington
Michael Pennington - Foto: Reprodução

O ator Michael Pennington, conhecido mundialmente por interpretar o comandante Moff Jerjerrod em Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi, morreu neste domingo, 10, aos 82 anos. A informação foi divulgada pelo jornal The Telegraph.

Com uma carreira extensa no teatro, cinema e televisão, Pennington acumulou mais de 70 trabalhos ao longo da trajetória artística e se tornou um rosto conhecido entre fãs de clássicos britânicos e grandes produções internacionais.

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Carreira começou no teatro inglês

Antes do sucesso no cinema, Michael Pennington construiu a carreira nos palcos britânicos. O ator integrou a tradicional Royal Shakespeare Company, considerada uma das instituições mais importantes do teatro inglês.

Em 1965, ele participou da série A Guerra das Rosas, um dos primeiros trabalhos de destaque da carreira.

Papel em Star Wars marcou trajetória

O reconhecimento internacional veio em 1983, quando viveu o oficial imperial Moff Jerjerrod em “O Retorno de Jedi”, um dos filmes mais emblemáticos da franquia Star Wars.

O personagem ficou conhecido por comandar a segunda Estrela da Morte durante os acontecimentos finais da trilogia original.

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Mais de 70 trabalhos nas telas

Ao longo da carreira, Pennington também interpretou Sherlock Holmes no filme The Return of Sherlock Holmes, lançado em 1987.

Em 2011, o ator dividiu cena com Meryl Streep no longa A Dama de Ferro.

Seu último trabalho foi na série Criado por Lobos, onde deu voz ao personagem Trust.

A morte do ator encerra uma trajetória marcada pela versatilidade e pela longa presença nas artes cênicas e no audiovisual.

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