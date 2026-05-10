Morre aos 82 anos ator de Star Wars que marcou geração de fãs da saga

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O ator Michael Pennington, conhecido mundialmente por interpretar o comandante Moff Jerjerrod em Star Wars: Episódio VI – O Retorno de Jedi, morreu neste domingo, 10, aos 82 anos. A informação foi divulgada pelo jornal The Telegraph.

Com uma carreira extensa no teatro, cinema e televisão, Pennington acumulou mais de 70 trabalhos ao longo da trajetória artística e se tornou um rosto conhecido entre fãs de clássicos britânicos e grandes produções internacionais.

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Carreira começou no teatro inglês

Antes do sucesso no cinema, Michael Pennington construiu a carreira nos palcos britânicos. O ator integrou a tradicional Royal Shakespeare Company, considerada uma das instituições mais importantes do teatro inglês.

Em 1965, ele participou da série A Guerra das Rosas, um dos primeiros trabalhos de destaque da carreira.

Papel em Star Wars marcou trajetória

O reconhecimento internacional veio em 1983, quando viveu o oficial imperial Moff Jerjerrod em “O Retorno de Jedi”, um dos filmes mais emblemáticos da franquia Star Wars.

O personagem ficou conhecido por comandar a segunda Estrela da Morte durante os acontecimentos finais da trilogia original.

Mais de 70 trabalhos nas telas



Ao longo da carreira, Pennington também interpretou Sherlock Holmes no filme The Return of Sherlock Holmes, lançado em 1987.

Em 2011, o ator dividiu cena com Meryl Streep no longa A Dama de Ferro.

Seu último trabalho foi na série Criado por Lobos, onde deu voz ao personagem Trust.

A morte do ator encerra uma trajetória marcada pela versatilidade e pela longa presença nas artes cênicas e no audiovisual.