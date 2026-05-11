O filme de ficção científica mais popular de 2026 já está no streaming

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Depois de se transformar em um dos maiores fenômenos de ficção científica de 2026, Devoradores de Estrelas acaba de chegar ao streaming em formato de aluguel e compra na Apple TV e no YouTube.

O longa estrelado por Ryan Gosling rapidamente virou um dos assuntos mais comentados do ano após conquistar crítica, público e uma bilheteria mundial de 655 milhões de dólares desde sua estreia nos cinemas, no fim de março.

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Baseado no livro homônimo escrito por Andy Weir, o filme mistura suspense espacial, sobrevivência e drama psicológico em uma trama centrada em um homem sozinho no espaço tentando salvar a humanidade.

Um professor acorda sozinho em uma missão impossível

Na história, Ryan Gosling interpreta Ryland Grace, um professor de ciências que desperta sozinho dentro de uma nave espacial sem qualquer memória sobre sua identidade ou sobre o motivo de estar ali.

Conforme tenta reconstruir suas lembranças, ele descobre que integra uma missão desesperada para salvar a Terra de uma ameaça misteriosa capaz de consumir a energia das estrelas.

A partir daí, o protagonista precisa usar inteligência, estratégia e improviso para encontrar uma solução antes que o planeta enfrente uma catástrofe irreversível. Ao longo da jornada, Grace também acaba desenvolvendo uma amizade inesperada que se transforma em um dos pilares emocionais da narrativa.

Produção apostou em efeitos práticos

Mesmo ambientado em grande parte no espaço, Devoradores de Estrelas chamou atenção nos bastidores por evitar o uso excessivo de chroma key. Durante entrevista ao ComicBook, o diretor Christopher Miller revelou que o longa praticamente não utilizou telas verdes durante as filmagens.

“O mais legal do filme é que não tem tela verde nenhuma. Nem uma única tela verde ou azul foi usada”, explicou Miller. “A nave inteira foi construída como um cenário por dentro. Tínhamos uma enorme seção do exterior da nave que construímos do lado de fora. [O personagem alienígena Rocky] estava realmente conosco o tempo todo. E é isso que faz tudo parecer real e natural”, acrescentou.

A direção do projeto é assinada por Phil Lord e Christopher Miller, dupla conhecida por produções que equilibram humor, emoção e espetáculo visual.

NASA participou do desenvolvimento do longa

Outro detalhe que ajudou a aumentar o realismo da produção foi a colaboração da NASA durante o desenvolvimento do filme.

Profissionais ligados à agência espacial auxiliaram a equipe criativa em questões relacionadas ao espaço, voos tripulados e funcionamento das missões espaciais.

Entre os envolvidos estava Kjell Lindgren, astronauta e vice-diretor da Diretoria de Operações de Voo da NASA. A parceria ajudou a construir uma abordagem mais técnica e realista para diversos momentos da narrativa.

Elenco reúne nomes de destaque do cinema atual

Além de Ryan Gosling, o elenco do longa também conta com Sandra Hüller, Milana Vayntrub, Lionel Boyce, Ken Leung e Orion Lee.

O filme também reforça o momento vivido por Ryan Gosling em Hollywood após sucessos recentes que consolidaram ainda mais o ator como um dos principais nomes do cinema contemporâneo.

Ficção científica virou fenômeno em 2026

Combinando drama humano, mistério espacial e efeitos práticos grandiosos, Devoradores de Estrelas rapidamente se consolidou como um dos filmes de ficção científica mais populares de 2026.

O sucesso nas bilheterias, aliado à repercussão nas redes sociais e ao desempenho entre crítica e público, ajudou o longa a se tornar uma das produções mais comentadas do ano, agora também disponível para quem prefere assistir em casa.