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CINEMA NACIONAL

Filme brasileiro gravado na Bahia será exibido em Cannes

Longa estrelado por Mônica Carvalho e Humberto Martins, leva drama sobre amor, despedidas e maternidade ao maior festival de cinema do mundo

Beatriz Santos
Por

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Filme possui trama marcada por conflitos familiares
Filme possui trama marcada por conflitos familiares - Foto: Divulgação

O longa-metragem 'Deixe-me Viver', dirigido por Walther Neto e estrelado por Mônica Carvalho, Cat Dantas e Humberto Martins, foi selecionado para o Marché du Film, evento que integra a 79ª edição do Festival de Cannes.

A produção será exibida no dia 20 de maio, às 14h30, no Palais C, durante a programação de 2026 do festival, que acontece entre os dias 12 e 23 de maio.

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Com uma trama marcada por conflitos familiares, despedidas e pela relação entre mãe e filha, o filme acompanha Julia, personagem de Cat Dantas, que recebe o diagnóstico de um câncer terminal e decide interromper o tratamento para viver intensamente seus últimos dias.

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Ao lado da mãe, Andrea, interpretada por Mônica Carvalho, ela embarca em uma jornada emocional atravessada por embates com o pai da jovem, vivido por Humberto Martins, e também pelo sistema hospitalar.

Grande parte das cenas foi rodada em Trancoso, no sul da Bahia, cenário que aparece como elemento central da narrativa. Além do distrito baiano, a produção também passou por cidades do interior paulista, incluindo Campinas e Presidente Prudente, além da capital São Paulo.

Produzido pela atriz Mônica Carvalho, através da Yva Filmes, o longa tem roteiro assinado pela própria artista em parceria com Michele Muniz e Marcelo Corrêa, além de coprodução da WN Filmes. Segundo a produção, o projeto busca reforçar o protagonismo feminino tanto na narrativa quanto nos bastidores do audiovisual.

“O filme nasceu de um lugar profundo de emoção e propósito, e apresentá-lo em um evento tão importante como Cannes, a maior vitrine do cinema mundial, não só representa a realização de um sonho, mas também reforça o protagonismo feminino no cinema”, celebra Mônica Carvalho.

Elenco reúne nomes da TV e do cinema

Além dos protagonistas, o elenco conta com artistas conhecidos da televisão, teatro e cinema brasileiro, como Luciana Vendramini, Roberta Rodrigues, Daniela Albuquerque, Oscar Magrini e Eduardo Silva.

Também participam Stephano Strand, Jeniffer Setti, Fernanda Arraes, Laura Proença, Michele Muniz, Wallison Figueiredo, Flávia Zaguini, Swara Sampaio, Manoela Pugsley, Jorge Mesquita, Cida Costa, Juju Covas, Tamara Weiss e Fernanda Gorini.

O filme ainda terá participações especiais de Gilmelândia e do líder indígena João Pataxó.

Equipe brasileira estará em Cannes

Parte do elenco e da equipe da produção acompanhará a sessão especial em Cannes.

Entre os nomes confirmados estão Walther Neto, Mônica Carvalho, Daniela Albuquerque, Laura Proença, Cat Dantas, Fernanda Arraes, Swara Sampaio, Stephano Strand, Lorena Maria, o ator Ricardo Macchi e Rodrigo Salomon, diretor-geral do Grupo Bandeirantes e coprodutor do longa.

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