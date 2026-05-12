Essa série nova da Netflix vai salvar sua terça-feira com 6 episódios

Essa nova série policial da Netflix é ideal para - Foto: Divulgação

A semana acabou de começar, mas nada como aproveitar o tempo livre em meio à rotina com uma boa maratona de uma novidade que acabou de chegar à Netflix.

Se trata da série Personas, thriller policial britânico ideal para quem busca uma trama envolvente, cheia de tensão psicológica e reviravoltas.

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Com apenas seis episódios, a produção rapidamente alcançou o TOP 10 da plataforma e atualmente ocupa a nona posição no ranking, mas o fluxo de audiência indica que ela ainda deve subir nos próximos dias.

Lançada originalmente como Legends, a série é inspirada em operações reais conduzidas no Reino Unido durante os anos 1990 e acompanha funcionários comuns da alfândega britânica recrutados para missões secretas de infiltração em organizações criminosas.

O diferencial da trama está justamente na maneira como abandona o glamour tradicional das histórias de espionagem para mergulhar nos impactos emocionais e psicológicos de viver sob identidades falsas.



Suspense psicológico acima da ação

Imagine ser um funcionário comum da alfândega e, do dia para a noite, receber a missão de se infiltrar nas maiores quadrilhas de tráfico do Reino Unido. Baseada em uma operação real dos anos 90, Personas mostra pessoas comuns que, com quase nenhum treinamento, tiveram que criar identidades falsas no submundo.

Ao longo dos episódios, os personagens precisam abandonar parte de suas identidades reais para sobreviver dentro do crime organizado, criando uma atmosfera constante de paranoia, desgaste emocional e medo de serem descobertos.

A própria Netflix descreve a produção como uma história sobre pessoas comuns colocadas em situações extremas, obrigadas a criar novas versões de si mesmas para cumprir suas missões. Esse elemento ajuda a diferenciar a série dentro do catálogo recente da plataforma, já que o foco está menos em perseguições e explosões e mais nos limites psicológicos da infiltração.

Série é baseada em operações reais

Embora dramatize parte dos acontecimentos, Personas utiliza como inspiração relatos reais de agentes britânicos infiltrados em organizações criminosas durante os anos 1990. O principal nome ligado à história é Guy Stanton, ex-funcionário da alfândega britânica que participou de missões secretas por anos.

A criação da série é assinada por Neil Forsyth, responsável por The Gold, produção elogiada por transformar casos reais em dramas humanos densos e tensos.

Em Personas, ele segue uma linha parecida ao utilizar o narcotráfico e as operações secretas como pano de fundo para discutir identidade, pressão psicológica e os impactos de viver constantemente sob disfarce.

Elenco reúne nomes conhecidos do público

O elenco principal é liderado por Tom Burke, conhecido por trabalhos em produções de suspense e investigação, ao lado de Steve Coogan, reconhecido pela facilidade em transitar entre drama e comédia.

Além deles, a produção também conta com Tom Hughes, Hayley Squires, Charlotte Ritchie, Aml Ameen e Jasmine Blackborow.

A direção fica dividida entre Brady Hood e Julian Holmes, enquanto a ambientação nos anos 1990 reforça o clima constante de vigilância e operação secreta presente na narrativa.

Crítica aprovou a produção

A recepção da crítica internacional foi extremamente positiva desde a estreia. Até o momento, a série acumula 92% de aprovação da crítica no site especializado Rotten Tomatoes. Já a aprovação do público aparece em 85% na mesma plataforma.

As primeiras avaliações destacam principalmente o clima de tensão psicológica, o desenvolvimento dos personagens e a forma como a produção consegue fugir da fórmula tradicional de espionagem ao tratar identidade e infiltração como os verdadeiros pilares da narrativa.

Vale a pena?

Para quem gosta de suspenses policiais mais densos, realistas e focados em construção psicológica, Personas surge como uma das estreias mais interessantes da Netflix nas últimas semanas. O formato curto, com apenas seis episódios, também funciona como um atrativo para quem procura uma maratona rápida, mas intensa.

A combinação entre fatos reais, suspense psicológico, atmosfera britânica e um elenco forte ajuda a explicar por que a série já entrou no TOP 10 da plataforma tão rapidamente, e tudo indica que ela ainda deve ganhar posições nos próximos dias.