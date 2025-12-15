Apenas 4 episódios: a série Top 1 da Netflix para ver em menos de duas horas

Série lidera o Top 10 - Foto: Divulgação

A Netflix adicionou ao catálogo uma opção perfeita para quem prefere produções curtas neste fim de ano. 'Homem X Bebê', minissérie natalina estrelada por Rowan Atkinson, conta com apenas quatro episódios e aposta no humor físico que consagrou o ator como o eterno Mr. Bean. O programa lidera o Top 10 da plataforma de streaming no momento.

O especial marca o retorno de Atkinson ao personagem Trevor Bingley, apresentado anteriormente em 'Homem X Abelha: A Batalha' (2022). Criada por Rowan Atkinson e William Davies, a produção traz episódios de cerca de 30 minutos, ideais para uma maratona rápida em clima de Natal.

Qual é a história de Homem X Bebê?

Após os eventos desastrosos vividos como caseiro de uma mansão ultratecnológica, Trevor Bingley decide mudar de vida e assume um emprego mais tranquilo como zelador de uma escola. A rotina aparentemente pacata, no entanto, dura pouco.

Às vésperas do Natal, Bingley recebe uma proposta tentadora para cuidar de uma luxuosa cobertura em Londres durante as festas. O que ele não esperava era ganhar uma responsabilidade extra: no último dia do semestre, ninguém aparece para buscar o bebê que interpretou o Menino Jesus na peça escolar. De repente, Trevor se vê sozinho com uma criança nos braços e um apartamento gigantesco para vigiar.

Entre confusões, acidentes e situações caóticas típicas do humor de Atkinson, Homem X Bebê acompanha a tentativa do protagonista de sobreviver à missão sem transformar o Natal em um completo desastre.

A minissérie já está disponível no catálogo da Netflix.

Assista ao trailer de Homem X Bebê: