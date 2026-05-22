Após final controverso, nova série derivada de The Boys ganha trailer

O universo de The Boys pode ter encerrado sua trajetória principal nesta semana, mas os fãs já têm um novo motivo para continuar atentos ao caos envolvendo os Supers. O Prime Video divulgou o primeiro trailer oficial de Vought Rising, série prelúdio que mostrará os primeiros passos da poderosa corporação Vought.

Ambientada em Nova York durante a década de 1950, a nova produção irá explorar a formação original de super-heróis criada por Soldier Boy, além dos bastidores da ascensão da empresa responsável pela criação dos Supers.

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A prévia aposta em um clima sombrio, repleto de violência, conspirações e referências diretas ao universo principal da franquia.



Estrelada por Jensen Ackles e Aya Cash, a série acompanhará as origens de Soldier Boy e Stormfront, dois dos personagens mais controversos da saga. O trailer também apresenta novos nomes, como Soldier Angel, Torpedo e Bombsight, interpretado por Mason Dye, que já havia aparecido brevemente na quinta temporada de The Boys.

Anunciada originalmente durante a San Diego Comic-Con de 2024, a produção terá Eric Kripke como produtor executivo ao lado do showrunner Paul Grellong.

Segundo Kripke, a primeira temporada contará com um encerramento satisfatório, mas deixará espaço aberto para futuras continuações. A estreia de Vought Rising está prevista para 2027 no Prime Video.

Final de The Boys dividiu opiniões dos fãs

A jornada sangrenta e caótica de The Boys chegou oficialmente ao fim com o lançamento do episódio final, que rapidamente passou a dividir opiniões nas redes sociais.

Em entrevista ao Hollywood Reporter, o showrunner Eric Kripke comentou algumas das decisões mais impactantes da conclusão da série, incluindo mortes importantes e paralelos com acontecimentos do mundo real.

Um dos pontos mais discutidos entre os fãs envolvia justamente quem seria responsável por derrotar o Capitão Pátria, vivido por Antony Starr. Para Kripke, abandonar o arco construído ao longo de sete anos apenas para surpreender o público não fazia sentido para a equipe criativa.

“Acho que devíamos ao público fazer com que os Rapazes derrubassem o Capitão Pátria, e não pensar demais nisso“, explicou o criador. “Não podíamos dizer: ‘Eu sei que vocês estão esperando que os Rapazes vençam o Capitão Pátria depois de nos acompanharem fielmente por sete anos, mas não vamos dar isso a vocês. Vamos dar a vitória aos garotos de Gen V, ao Soldier Boy ou qualquer outra coisa.’“

Kripke também revelou que o clima durante as gravações da reta final foi bastante emocional para o elenco e equipe. Segundo ele, a cena envolvendo o destino do vilão serviu como um verdadeiro encerramento simbólico da série.

“Foi melancólico e agridoce. Eu estava lá, e nem sempre fico emotivo nessas situações. Foi realmente cair na real de que acabou. A cena da morte do Capitão Pátria realmente deixa claro que isso chegou ao fim“, declarou.

Outro personagem que teve um destino sombrio foi Billy Bruto, interpretado por Karl Urban. Após anos mergulhado em violência e atitudes extremas, o personagem terminou a história sem possibilidade de redenção.

“Ele havia se transformado tanto em um monstro que, mesmo alcançando seu objetivo final, não poderia simplesmente estalar os dedos e de repente estar feliz e bem“, ponderou Kripke.

Apesar do tom pessimista, o criador destacou Hughie como o coração moral da narrativa. Segundo Kripke, foi justamente a humanidade do personagem que impediu uma tragédia ainda maior no encerramento da trama.

“Queríamos demonstrar que o Hughie serviu ao propósito que o Bruto sempre desejou […] Naquele momento final, ver o Hughie, ver o seu ‘irmãozinho’, deu a ele um segundo de pausa, apenas o tempo suficiente para o Hughie detê-lo. Aquela pequena faísca de humanidade que o Hughie conseguiu tocar foi crucial para salvar o mundo.“

Kripke ainda comentou sobre as comparações inevitáveis entre os acontecimentos fictícios da série e eventos políticos do mundo real. Segundo ele, algumas situações consideradas exageradas pela equipe acabaram se aproximando da realidade de maneira perturbadora.

“As coisas que aconteceram desde que escrevemos, incluindo campos de internação, o envio de tropas federais para as cidades, até pequenas referências como aquele palhaço encarregado das forças armadas… Nós genuinamente achávamos que isso era ir longe demais na ficção“, desabafou Kripke. “É realmente muito perturbador. Eu nem sei mais o que dizer sobre isso.“

O criador também respondeu às críticas envolvendo a morte de Terror, cachorro de Billy Bruto, considerada desnecessária por parte do público. Kripke explicou que o acontecimento já fazia parte dos quadrinhos e representava o último resquício de humanidade do personagem.

“Não me esquivo da responsabilidade. Assumo a responsabilidade por essa decisão. Mas isso também acontecia nos quadrinhos, e o resultado era o mesmo: Bruto enlouquecia completamente depois da morte de Terror. Sempre achei que aquilo era o gatilho perfeito. Aquele cachorro representava o último resquício de humanidade dele, então, se o cachorro morresse, a humanidade de Bruto morreria junto. O que eu digo às pessoas é que, na série, demos a Terror uma morte gentil, doce e pacífica, o que não aconteceu nos quadrinhos”, finalizou.

Toda a série The Boys, incluindo seu controverso episódio final, está disponível no catálogo do Prime Video.