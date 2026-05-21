Michael Jackson 2 em Salvador? Fãs apontam gravações secretas na Bahia

O estrondoso sucesso de bilheteria do filme biográfico 'Michael', que arrecadou mais de US$ 700 milhões e se tornou um dos maiores hits de 2026, garantiu a produção de uma continuação e, agora, acende uma forte expectativa no Brasil.

Nesta quinta-feira, 21, alguns perfis de fãs passaram a divulgar que a sequência terá cenas gravadas em Salvador e no Rio de Janeiro, revisitando os cenários históricos onde o Rei do Pop filmou o icônico clipe de “They Don’t Care About Us” há exatos 30 anos, em 1996.

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De acordo com as informações que circulam sobre a produção, a família do artista já teria autorizado as gravações em solo brasileiro. A trama, que continuará sendo estrelada por Jaafar Jackson (sobrinho do cantor), pretende explorar os anos mais complexos e polêmicos da carreira do astro antes de sua morte, em 2009, abordando também sua luta contra o vitiligo.

Michael Jackson 2 vai ser gravado em Salvador mesmo?

A Lionsgate, estúdio por trás do longa, confirmou oficialmente o desenvolvimento do segundo filme. Mas até o momento, nenhuma informação sobre uma gravação no Brasil foi indicada. O Cineinsite A TARDE tentou contato com a Lionsgate e Universal Pictures, que distribuiu a produção, mas até o fechamento desta matéria não teve retorno.

Segundo a Variety, durante uma teleconferência de resultados trimestrais Adam Fogelson, chefe de cinema da empresa, afirmou que as conversas com as partes envolvidas "continuam a correr excepcionalmente bem" e revelou ainda um trunfo financeiro e logístico para a sequência:

“Acreditamos que já temos de 25 a 30% de um segundo filme gravado a partir da produção anterior. Vamos garantir que faremos um filme grandioso e satisfatório para o público global mais uma vez.”

Desafios de roteiro

Como o primeiro filme encerrou na turnê “Bad” de 1987, deixando no ar a mensagem "Sua história continua", há décadas de material inédito pela frente, englobando a era “Dangerous” e as intensas controvérsias da vida pessoal do cantor.

A nova produção promete inovar na estrutura narrativa. Segundo Fogelson, os eventos não precisam seguir uma ordem estritamente linear. “Podemos avançar e retroceder ao contar essa história”, provocou o executivo.

Apesar de o primeiro filme (orçado em mais de US$ 155 milhões) ter sido um fenômeno de bilheteria, seus bastidores foram complexos. A ideia original era que o longa abordasse o impacto das acusações de abuso sexual na vida de Jackson. Contudo, os advogados do espólio do cantor, que atuam como produtores, precisaram descartar essas menções após identificarem uma cláusula no acordo judicial com Jordan Chandler, um dos acusadores, que proibia qualquer representação ou citação a ele em obras cinematográficas.

Ainda não está claro como o roteiro da sequência contornará esse período delicado sem infringir os termos legais, mas o estúdio garante que o foco será entregar uma obra incrivelmente envolvente para atrair o público mundial de volta aos cinemas.