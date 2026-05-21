Ancine investiga filme sobre Bolsonaro após possível irregularidade

Siga o A TARDE no Google

A Agência Nacional do Cinema (Ancine) abriu uma investigação sobre o filme “Dark Horse”, produção que retrata a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. O motivo da apuração é a ausência de comunicação formal à agência sobre as gravações do longa no Brasil.



Falado em inglês, o filme é estrelado, escrito e dirigido por profissionais norte-americanos. A produção é assinada pela Go Up Entertainment, empresa sediada na Califórnia, nos Estados Unidos, mas registrada como agente econômico na Ancine desde julho de 2025, com endereço em São Paulo.

Ancine apura possível descumprimento de regras

Segundo normas da Ancine, produções cinematográficas estrangeiras realizadas em território brasileiro precisam ser comunicadas previamente à agência reguladora. Caso a irregularidade seja confirmada, a multa pode variar entre R$ 2 mil e R$ 100 mil.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

De acordo com a Ancine, até o momento a produtora não apresentou:

pedido de registro das gravações;

comunicação oficial da produção;

solicitação de lançamento comercial do filme no Brasil.

A investigação busca esclarecer se “Dark Horse” deve ser enquadrado como obra brasileira ou estrangeira, além de definir qual o papel da Go Up Entertainment no projeto.



Segundo a agência, essa definição é essencial para determinar quais obrigações legais se aplicam ao caso.

Produção também enfrenta denúncias de bastidores

Além da investigação regulatória, a produção do filme também virou alvo de denúncias trabalhistas. Profissionais do setor audiovisual que participaram das gravações afirmaram ter sofrido:

assédio moral;

agressões físicas;

condições precárias de trabalho no set.

As denúncias constam em um dossiê elaborado pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões no Estado de São Paulo.

Segundo a entidade, diversos trabalhadores decidiram não acionar a Justiça por receio de represálias e prejuízos profissionais no mercado audiovisual.

Filme sobre Bolsonaro ainda não tem lançamento confirmado

Até o momento, a produção não divulgou oficialmente uma data de estreia para “Dark Horse”. Não houve retorno da Go Up Entertainment até a publicação do texto.

O caso ocorre em meio ao crescimento de produções audiovisuais inspiradas em figuras políticas brasileiras, especialmente após o aumento do interesse internacional por temas ligados à polarização política no país.