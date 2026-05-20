Dark Horse: produtora da biografia de Jair Bolsonaro nunca lançou filmes

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A produtora responsável pelo filme “Dark Horse”, cinebiografia ficcional inspirada no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), nunca lançou nenhum longa-metragem no Brasil ou no exterior, apesar de ter recebido um investimento milionário do Banco Master.

Segundo informações da coluna da jornalista Malu Gaspar, do O Globo, a Go Up Entertainment pertence à jornalista Karina Ferreira da Gama e não tem histórico de produções audiovisuais lançadas comercialmente.

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A publicação aponta ainda que outras duas empresas ligadas a Karina - a Go7 Assessoria e o Instituto Conhecer Brasil - também aparecem cadastradas na Agência Nacional do Cinema (Ancine), mas nunca lançaram produções no país.

Karina passou a integrar o projeto da família Bolsonaro por meio do deputado federal Mario Frias, autor do roteiro do filme.

Polêmica

O filme “Dark Horse” se tornou alvo de polêmica após a divulgação de áudios que mostram o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL-RJ) negociando um aporte milionário com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master.

Flávio admitiu ter captado R$ 61 milhões para financiar a produção.

Segundo a The Intercept Brasil, o dinheiro teria sido enviado por uma empresa ligada a Vorcaro para um fundo administrado pelo ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que reside nos Estados Unidos.

Até o momento, os envolvidos não explicaram por que foi necessária a intermediação do fundo, o que aumentou as suspeitas sobre o destino dos recursos.