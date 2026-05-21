Filmes e séries: as estreias da Netflix que vão agitar o mês de junho

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Junho promete ser um dos meses mais movimentados do ano no catálogo da Netflix. Apostando em uma mistura de nostalgia, suspense, fantasia, produções inéditas e retornos aguardados, a plataforma prepara uma leva de estreias que deve impulsionar novas maratonas ao longo das próximas semanas.

Entre os destaques estão franquias consagradas do cinema, novas temporadas de séries populares e produções originais que chegam cercadas de expectativa.

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O catálogo reúne desde clássicos do boxe e do faroeste até thrillers psicológicos, realities de sobrevivência, dramas familiares e conteúdos voltados ao público geek.



Outro ponto que chama atenção é a forte presença de títulos já conhecidos do público, que voltam ao streaming em peso durante o mês.

Sagas como Rocky, Creed e O Hobbit reforçam o apelo nostálgico da plataforma, enquanto novas séries apostam em histórias de suspense, investigação e conflitos psicológicos para conquistar espaço entre os assinantes.

Além disso, junho também será marcado por estreias ligadas ao universo esportivo e por produções internacionais que exploram diferentes estilos narrativos. O resultado é um catálogo variado, pensado tanto para quem procura séries rápidas para maratonar quanto para quem prefere revisitar grandes clássicos do cinema.

Com tantas novidades chegando quase diariamente, a tendência é que o mês mantenha o público ocupado entre dramas intensos, romances, fantasia, ação e produções baseadas em histórias reais.

Confira as principais estreias do mês de junho na Netflix!

Séries

Cena de As Bruxas de Mayfair, produção chega ao catálogo da Netflix em junho - Foto: Divulgação

Notas da Última Fila

Um escritor fracassado descobre um aluno genial em sua turma, mas sua admiração logo se torna obsessiva, despertando um desejo perigoso por mais uma chance de glória.

Estreia: data não divulgada

Law & Order: SVU

Os detetives continuam procurando Benson. Um escândalo da Corregedoria vem à tona. Munch e Cragen anunciam que vão se aposentar.

Temporadas 12 a 16

Estreia: 01/06/2026

A Testemunha

Uma criança testemunha o assassinato da mãe, Rachel Nickell, e o pai luta para protegê-la durante uma investigação cheia de falhas. Baseada em uma história real.

Estreia: 04/06/2026

Sobreviventes: Na Selva

Em uma ilha tropical isolada, 16 participantes precisam resistir a situações extremas, superar os rivais e continuar em equipe para ganhar o prêmio de US$ 1 milhão.

Estreia: 10/06/2026

The Rest is Football

As lendas do futebol Gary Lineker, Alan Shearer e Micah Richards trazem análises, opiniões e muita resenha todos os dias direto de Nova York durante a Copa do Mundo 2026.

Estreia: 10/06/2026

Viral Hit

Depois de viralizar por conta de uma briga, um adolescente pobre que sofre bullying decide criar um canal para ganhar dinheiro e fugir da miséria.

Estreia: 11/06/2026

Doces Magnólias

Com um casamento à frente, as Magnólias perseguem um sonho, exploram o mundo além de Serenity e se apoiam diante de várias mudanças.

Temporada 5

Estreia: 11/06/2026

Perdendo o Juízo

Uma advogada antes promissora vê sua carreira ruir após um surto durante um julgamento, até que um caso familiar demais a obriga a voltar à ativa em uma pequena firma.

Estreia: 12/06/2026

Eu Vou Te Encontrar

Um pai inocente, cumprindo pena perpétua pelo assassinato do próprio filho, recebe evidências de que seu filho pode estar vivo — e precisa fugir da prisão para descobrir a verdade.

Estreia: 18/06/2026

As Bruxas Mayfair de Anne Rice

Atordoada ao descobrir que tem poderes sobrenaturais, uma jovem neurocirurgiã procura sua família biológica, os Mayfairs, e encontra um legado sombrio.

Estreia: 18/06/2026

Oasis

O desaparecimento misterioso de uma jovem em um resort de luxo transforma todos em suspeitos, presos no hotel até que se descubra a verdade.

Estreia: 19/06/2026

Várzea: Onde Nasce o Futebol

O Brasil vive, respira e exporta futebol. Esta série mergulha nas histórias por trás do jogo bonito, que nasce na várzea e tem o poder de mudar vidas.

Estreia: 20/06/2026

Avatar: O Último Mestre do Ar

Para acabar com a guerra, Aang precisa dominar a dobra de terra. Mas, no Reino da Terra, política, segredos e alianças ocultas são um campo de batalha à parte.

Temporada 2

Estreia: 25/06/2026

Pokémon: Horizontes

Liko, Rain, Dot e Ult embarcam em uma aventura épica buscando aprimorar suas habilidades para uma batalha com os Desbravadores. A primeira parada é a Academia Mirtillo!

Temporada 3 - Altas Esperanças: Parte 3

Estreia: 26/06/2026

Filmes

Cena de Kick-Ass 2, produção chega ao catálogo da Netflix em junho - Foto: Divulgação

Rocky: Um Lutador

Rocky é um boxeador insignificante na Filadélfia, mas recebe uma grande chance na carreira: enfrentar o campeão mundial dos pesos-pesados. Agora ele fará de tudo para vencer.

Estreia: 01/06/2026

Rocky II - A Revanche

Rocky tem dificuldades de se adaptar à aposentadoria e precisa decidir se arrisca tudo para provar que sua primeira luta contra Apollo Creed não foi uma questão de sorte.

Estreia: 01/06/2026

Rocky III - O Desafio Supremo

Após ser derrotado por um jovem lutador, o campeão mundial Rocky Balboa aceita a nova realidade e recorre ao ex-rival Apollo Creed para recuperar a forma.

Estreia: 01/06/2026

Rocky IV

Para vingar seu ex-rival Apollo Creed, Rocky veste as luvas mais uma vez e viaja a Moscou para enfrentar o temível Ivan Drago.

Estreia: 01/06/2026

Rocky V

Falido, Rocky volta ao seu antigo bairro na Filadélfia e começa a treinar um boxeador em ascensão, sempre inspirado pela memória de seu ex-técnico.

Estreia: 01/06/2026

Rocky Balboa

Em luto pela morte da esposa e com uma difícil relação com o filho, o aposentado Rocky Balboa busca um novo propósito na vida.

Estreia: 01/06/2026

Creed: Nascido para Lutar

Adonis Creed, filho de Apollo Creed, luta para deixar sua própria marca na história do boxe profissional. Seu treinador? O veterano Rocky Balboa.

Estreia: 01/06/2026

Creed II

O campeão dos pesos-pesados Adonis Creed tenta se equilibrar entre a vida em família e o desejo de lutar contra o filho do homem que matou seu pai.

Estreia: 01/06/2026

Creed III

Com uma carreira de sucesso, um campeão de boxe aposentado volta ao ringue para enfrentar um amigo de infância que quer a todo custo mostrar seu valor.

Estreia: 01/06/2026

O Hobbit - Uma Jornada Inesperada

O adorável hobbit Bilbo Bolseiro está de volta neste filme com imagens espetaculares, inspirado em “Senhor dos Anéis” e também dirigido por Peter Jackson.

Estreia: 01/06/2026

O Hobbit: A Desolação de Smaug

No segundo episódio da saga “O Hobbit”, Bilbo, Gandalf e os anões continuam sua jornada para enfrentar o temível dragão Smaug e retomar Erebor.

Estreia: 01/06/2026

O Hobbit: A Batalha dos Cinco Exércitos

Bilbo e os anões enfrentam exércitos da Terra Média que se reúnem na Montanha Solitária para reivindicar o ouro de Smaug.

Estreia: 01/06/2026

Kick-Ass 2

No segundo filme da série, o super-herói Kick-Ass precisa encontrar uma nova parceira depois que Hit Girl sai do circuito.

Estreia: 05/06/2026

A Sogra

Charlotte pensa ter encontrado o homem da sua vida ao conhecer um médico bonitão. No entanto, ela não esperava encontrar um obstáculo no caminho para o paraíso.

Estreia: 05/06/2026

Penetras Bons de Bico

Dois amigos sabem tirar proveito carnal da esperança e dos sonhos das mulheres. Mas como? Entrando de penetra em casamentos.

Estreia: 05/06/2026

Watchmen - O Filme

Em uma Terra paralela, no ano de 1985, super-heróis são proibidos de usar seus poderes mesmo sob ameaça de uma guerra nuclear.

Estreia: 05/06/2026

México 1986

Com muita sátira e humor ácido, "México 1986" conta como o México conseguiu sediar a Copa do Mundo de 1986, uma façanha que só poderia ser conquistada com a engenhosidade mexicana.

Estreia: 05/06/2026

Paixão de Escritório

Jennifer Lopez e Brett Goldstein estrelam uma comédia romântica apimentada sobre um romance secreto na empresa e os problemas enfrentados por dois viciados em trabalho quando começam a pensar com o coração.

Estreia: 05/06/2026

O Casamento de Rachel

Antigos conflitos familiares ressurgem quando ex-modelo que passou uma década entrando e saindo de clínicas de reabilitação retorna para o casamento da irmã.

Estreia: 08/06/2026

Não Fale o Mal

Um casal britânico convida uma família americana para passar um fim de semana em sua casa de campo, mas o que era para ser uma visita cordial se transforma em pesadelo.

Estreia: 12/06/2026

Flashdance

Soldadora de dia, dançarina de bar à noite. Alex sonha em ser bailarina, mas será que consegue tomar coragem para transformar esse sonho em realidade?

Estreia: 12/06/2026

Mensagens Para Isabelle

As mensagens de voz sinceronas de uma jovem para a irmã falecida acabam sendo enviadas para um estranho, que começa a se apaixonar por ela mesmo de longe.

Estreia: 19/06/2026

Onde os Fracos Não Têm Vez

Um negócio do tráfico que deu errado e uma mala de dinheiro unem o destino de um caçador, um xerife veterano e um assassino psicótico no deserto do Texas.

Estreia: 19/06/2026

Destino Especial

Depois que o filho começa a apresentar poderes sobrenaturais, o pai foge com ele para protegê-lo das autoridades do governo e de fanáticos religiosos.

Estreia: 19/06/2026

Maridos em Ação

Um detetive se une ao marido da ex-esposa para caçar os sequestradores dela. Será que essa dupla inusitada consegue deixar as diferenças de lado em nome do resgate?

Estreia: data não divulgada

Miami Vice

Na tentativa de identificar o grupo responsável por recentes assassinatos em série, Tubbs e Crockett trabalham disfarçados com um traficante do sul da Flórida.

Estreia: 20/06/2026

Little Brother

A vida perfeita de um famoso corretor de imóveis vira de cabeça para baixo quando seu excêntrico "irmãozinho" reaparece do nada.

Estreia: 26/06/2026

Davi - Nasce um Rei

Um jovem pastor, profetizado para se tornar rei, embarca em uma jornada lendária, guiado pela fé para vencer inimigos poderosos e reivindicar seu destino.

Estreia: 03/06/2026

Uma Noite no Museu

O Museu de História Natural vira um caos depois que o segurança Larry libera sem querer uma maldição lendária que traz as exposições de volta à vida.

Estreia: 26/06/2026

Uma Noite no Museu 2

De volta ao museu para uma visita, o ex-segurança Larry precisa salvar seus antigos amigos. Para isso, ele vai ter que recuperar a placa mágica de Ahkmenrah.

Estreia: 26/06/2026

Uma Noite no Museu 3: O Segredo da Tumba

Depois que a placa mágica começa a perder os poderes, Larry precisa viajar ao Museu de História Natural de Londres para restaurar o artefato e salvar seus amigos.