Projeto abre curso gratuito de roteiro para séries em todo o Brasil

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A instituição sociocultural Cinema Nosso está com inscrições abertas para o curso gratuito e on-line Roteiro Para Séries, que terá como tema Mulheres do Fim do Mundo, em reverência à obra e ao legado de Elza Soares. O público prioritário é de mulheres negras, trans, indígenas, travestis e refugiadas.

A proposta pedagógica parte do álbum Mulheres do Fim do Mundo como eixo conceitual e disparador de reflexões. A partir das poéticas, dores, resistências e insurgências presentes na obra, as participantes serão convidadas a analisar e elaborar narrativas sobre as experiências de ser mulher negra no Brasil.

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A formação propõe uma imersão nos fundamentos da escrita seriada e irá abordar narrativa, estrutura dramática, construção de personagens, assistência e dinâmicas de sala de roteiro. Ao longo do percurso, cada estudante desenvolverá seu próprio projeto, com aulas teóricas e práticas articuladas em salas de desenvolvimento.



As propostas serão maturadas e estruturadas coletivamente a fim de estimular a autoria e o trabalho colaborativo. O processo culmina na elaboração de uma one page e na preparação para um pitch profissional.

As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho por meio do formulário on-line.

Formação gratuita e on-line: Roteiro Para Séries