GRATUITO
Projeto abre curso gratuito de roteiro para séries em todo o Brasil
Formação on-line do Cinema Nosso une escrita para séries e debates sobre mulheres negras no Brasil
A instituição sociocultural Cinema Nosso está com inscrições abertas para o curso gratuito e on-line Roteiro Para Séries, que terá como tema Mulheres do Fim do Mundo, em reverência à obra e ao legado de Elza Soares. O público prioritário é de mulheres negras, trans, indígenas, travestis e refugiadas.
A proposta pedagógica parte do álbum Mulheres do Fim do Mundo como eixo conceitual e disparador de reflexões. A partir das poéticas, dores, resistências e insurgências presentes na obra, as participantes serão convidadas a analisar e elaborar narrativas sobre as experiências de ser mulher negra no Brasil.
Leia Também:
A formação propõe uma imersão nos fundamentos da escrita seriada e irá abordar narrativa, estrutura dramática, construção de personagens, assistência e dinâmicas de sala de roteiro. Ao longo do percurso, cada estudante desenvolverá seu próprio projeto, com aulas teóricas e práticas articuladas em salas de desenvolvimento.
As propostas serão maturadas e estruturadas coletivamente a fim de estimular a autoria e o trabalho colaborativo. O processo culmina na elaboração de uma one page e na preparação para um pitch profissional.
As inscrições podem ser feitas até o dia 15 de junho por meio do formulário on-line.
Formação gratuita e on-line: Roteiro Para Séries
- Público prioritário: mulheres negras, trans, indígenas, travestis e refugiadas. Idade prioritária: 18 a 29 anos (Serão destinadas 20% das vagas totais para pessoas com mais de 29 anos).
- Inscrições: até 15 de junho, através do link: formulário oficial
- Aula inaugural: 09/07 (quinta-feira)
- Período do curso: 09/07 a 15/11. As aulas acontecerão às quintas-feiras, das 18h30 às 21h30, via Google Meet.