Netflix vai usar câmeras para medir atenção dos brasileiros; entenda

A forma como o público consome filmes e séries dentro do streaming pode passar a ser analisada de maneira muito mais detalhada no Brasil.

A Netflix iniciou uma pesquisa inédita no país para entender o nível de atenção dos espectadores durante a exibição de anúncios, utilizando aparelhos com câmeras e tecnologia capaz de rastrear movimentos do olhar e sinais corporais enquanto o conteúdo é assistido na televisão.

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Segundo informações do f5, o objetivo da plataforma é descobrir se os usuários prestam atenção nas propagandas da mesma forma que acompanham os conteúdos disponíveis no catálogo. Os primeiros resultados do estudo devem ser apresentados ao mercado publicitário ainda no segundo semestre deste ano.

Como funciona o monitoramento

A tecnologia utilizada no estudo foi desenvolvida pela empresa australiana Amplified Intelligence, especializada em pesquisas de atenção do público.

O sistema analisa para onde o espectador está olhando durante o conteúdo e classifica o comportamento em diferentes níveis de atenção: ativo, passivo ou nulo.

Caso a pessoa esteja mexendo no celular, por exemplo, o sistema entende que ela não está concentrada no conteúdo exibido na TV.

Segundo a Netflix, as imagens não são avaliadas individualmente por humanos e também não são enviadas para servidores externos. Apenas os dados coletados pelo software são armazenados para análise.

Pesquisa acontece em casas brasileiras

Inicialmente, 250 domicílios foram selecionados para participar do estudo no Brasil. De acordo com a empresa, a escolha buscou representar o perfil dos assinantes do plano com anúncios, que já ultrapassa 35 milhões de usuários no país.

Os participantes receberam pagamento para instalar os aparelhos em casa, embora a Netflix não tenha divulgado os valores envolvidos.

A primeira etapa da pesquisa começou neste mês e seguirá até julho. Depois disso, os dados serão avaliados para definir possíveis ajustes em uma segunda fase do estudo, já contratada pela plataforma.

Por enquanto, o monitoramento está restrito ao consumo feito na televisão, sem incluir conteúdos assistidos em celulares, tablets ou computadores.

Brasil está entre os primeiros países a receber a tecnologia

O Brasil se tornou um dos primeiros mercados escolhidos para esse tipo de análise pela Netflix. Até pouco tempo, apenas a Austrália utilizava o sistema de monitoramento de atenção da empresa.

No México, um painel semelhante começou recentemente e já apresentou resultados iniciais. Segundo os dados divulgados, a Netflix registrou média de 64,5% de atenção ativa em anúncios de 20 segundos, enquanto concorrentes ficaram atrás, com índices de 50% e 33%.

Outro dado observado foi a estabilidade da atenção do público ao longo da propaganda. Em outras plataformas, a concentração dos espectadores costuma despencar poucos segundos após o início do anúncio.

Estratégia tenta evitar distrações

De acordo com Leo Khede, diretor sênior de publicidade da Netflix para a América Latina, a empresa busca posicionar os anúncios em momentos considerados menos invasivos dentro das produções.

"A gente tem uma equipe editorial que vai escolher em cada conteúdo o momento que esse anúncio vai entrar", afirma. "Não é simplesmente um corte automático e pode entrar no meio de uma cena de anticlímax."

"Também temos um controle de frequência bem rígido", prossegue. "Então, o mesmo anunciante não aparece mais do que uma vez por hora e não mais do que três vezes por dia. Então, a gente não tem na nossa experiência aquele efeito de ver aquele mesmo anunciante em cada break, chega uma hora que você não consegue mais ter atenção."