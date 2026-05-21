Filme de comédia baiano estreia hoje nos cinemas do Brasil; conheça

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A comédia musical baiana Quem Tem Com Que Me Pague, Não Me Deve Nada estreia nesta quinta-feira, 21, nos cinemas de todo o Brasil.

Produzido pela Rosza Filmes, o longa tem direção da consagrada dupla baiana Ary Rosa e Glenda Nicácio, responsáveis por títulos como 'Café com Canela' (2017), 'Até o Fim' (2020), 'Mungunzá' (2022), 'Eu Não Ando Só' (2022) e 'Na Rédea Curta' (2022).

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Protagonizado por Rodrigo Pandolfo e Renan Motta, o filme acompanha Henrique Garcia, um cineasta paulista que vive uma carreira frustrada após o auge, e Cristian Mugunzá, um cantor baiano em ascensão com o fenômeno do pagotrap no Recôncavo Baiano.

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A história ganha força quando Henrique, preso às glórias do passado, às dificuldades financeiras e a uma rotina desgastada, aceita dirigir o show do artista baiano.

Em contraste com o cineasta melancólico, Cristian surge como uma figura solar, expansiva e carismática, arrastando multidões no Carnaval de Salvador e vivendo cercado por amigos fiéis e uma legião de fãs.



No calor histórico e afetivo do Recôncavo Baiano, os dois personagens embarcam em uma jornada marcada por humor, afetos e transformação. Entre diferenças e desafios, a convivência improvável constrói uma amizade pautada pela troca e pela ressignificação.

“No filme apresentamos dois personagens que pertencem a universos opostos. São o avesso um do outro: antagônicos, mas não antagonistas. É justamente esse contraste que sustenta a narrativa. A escolha de atrelar o humor à história traz leveza para a discussão e nos permite provocar reflexão com amorosidade, para que possamos rir dos nossos próprios medos”, explicam Ary e Glenda.

A dupla também destaca a proposta de celebrar o cinema brasileiro independente pensado para a experiência da grande tela.

“Nossa expectativa é que o filme contagie os cinemas com a alegria que sentimos durante as filmagens. Esperamos que as músicas de Cristian Mugunzá toquem não só no coração, mas também na playlist da galera, e que ‘Quem Tem Com Que Me Pague, Não Me Deve Nada’ caia na boca do povo desse brasilzão”, brincam os realizadores.

Veja o trailer: