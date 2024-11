'Brazyl – Uma Ópera Tragicrônica' estreia no Cinema do Museu

'Brazyl' revisita eventos históricos desde a década de 1930 - Foto: (Divulgação)

O filme 'Brazyl – Uma Ópera Tragicrônica', dirigido pelo cineasta baiano José Walter Lima, estreia em Salvador nesta quinta-feira no Cinema do Museu, do Circuito Saladearte, no Corredor da Vitória. O lançamento conta com sessões às 18h30 e 20h30 e presença confirmada do diretor, atores e equipe técnica.

Com duração de 96 minutos, o longa adapta a peça 'Brazyl: Poema Anarco-tropicalista', apresentada em 2019 no Teatro Oficina, em São Paulo, e combina diferentes linguagens artísticas, como cinema, teatro e música, para abordar episódios da história moderna e contemporânea do Brasil.

'Brazyl' revisita eventos históricos desde a década de 1930, incluindo o golpe de 1964 e a ditadura militar, por meio de uma narrativa fragmentada que explora questões políticas e sociais do país. O diretor José Walter Lima define o filme como uma "narrativa ficcional inspirada em fatos reais", focando em temas como autoritarismo, desigualdade e democracia.

A programação segue no fim de semana com exibições na Saladearte CineMAM. O filme terá sessões na sexta-feira, às 17h20, e no sábado, domingo, segunda e quarta-feira, às 19h15.