Bruna Marquezine no Oscar 2025: presença inesperada da atriz gera especulações

A atriz Bruna Marquezine - Foto: Getty Images via AFP

A cerimônia do Oscar 2025 contou com a presença de diversas personalidades brasileiras, mas uma aparição em especial chamou a atenção: Bruna Marquezine. Além de Fernanda Torres, Selton Mello e Walter Salles, indicados por "Ainda Estou Aqui", a atriz surpreendeu ao surgir no tapete vermelho do evento, realizado no Dolby Theatre, em Los Angeles.

A atriz, que estreou em Hollywood em 2023 com "Besouro Azul", ao lado de Xolo Maridueña, vem conquistando cada vez mais espaço fora do Brasil. Sua presença no Oscar levantou especulações na web sobre novos projetos e colaborações futuras na indústria cinematográfica.



A sua equipe esclareceu ao portal Terra que a atriz foi convidada diretamente pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pelo Oscar. No entanto, detalhes sobre sua possível participação na cerimônia não foram revelados.

Para a ocasião, Bruna apostou em um vestido branco decotado, combinado com um colar de diamantes deslumbrante. Veja:

| Foto: Getty Images via AFP