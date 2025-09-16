CONFIRA O PREÇO
Casa de Ainda Estou Aqui está à venda por preço milionário
Casa é duplex e conta com três salas no primeiro piso
Por Edvaldo Sales
A casa onde foi filmado o filme ‘Ainda Estou Aqui’, vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, está novamente à venda. A residência foi colocada no mercado por R$ 18 milhões.
A residência chegou a ser cogitada pelo prefeito Eduardo Paes para abrigar o projeto Casa do Cinema Brasileiro, segundo o jornal Extra. Porém, as negociações não avançaram porque os proprietários consideraram baixo o valor oferecido pela prefeitura.
Como é a casa
A casa fica localizada na Urca, na Zona Sul do Rio, e tem 450 m². O imóvel passou por reformas recentes. Ele é duplex, conta com três salas no primeiro piso, ampla copa-cozinha, varandão, quintal, jardim e garagem para dois carros.
No andar superior, há quatro suítes, incluindo uma master com closet e varanda de frente para o mar. A residência ainda possui área gourmet com churrasqueira, adega, piscina e espaço de lazer.
Além do valor de venda, o imóvel está disponível para aluguel por R$ 80 mil mensais. Os custos extras incluem IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) de R$ 1 mil por mês e foro anual de R$ 35 mil, já que o terreno pertence à Marinha.
Veja a casa:
