Cinema tem sessão gratuita de “Ainda Estou Aqui" exclusivo para mulheres - Foto: Pexels

O Cine Imperial, localizado no Shopping Center Lapa, realizará neste sábado, 8, uma sessão especial gratuita do filme "Ainda estou aqui", voltada exclusivamente para mulheres. Além da exibição, o shopping disponibilizará uma cabine de fotos instantâneas gratuita para o público feminino, das 12h às 15h, em frente ao estabelecimento Mundo a Granel (L2).

"Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles, foi vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional e recebeu indicações nas categorias de Melhor Filme e Melhor Atriz, com Fernanda Torres. O longa é baseado no livro homônimo do jornalista e escritor Marcelo Rubens Paiva, publicado em 2015, e aborda a trajetória de sua família durante a ditadura militar no Brasil.

SERVIÇO

Ação Dia da Mulher – Shopping Center Lapa

Sessão especial de “Ainda estou aqui” só para mulheres

Onde: Cine Imperial – Shopping Center Lapa, Salvador

Quando: 08/03, às 12h

Quanto: Gratuito – sujeito à lotação do espaço

Cabine de fotos impressas na hora para mulheres

Onde: Piso L2 - em frente ao Mundo a Granel

Quando: Sábado, 08/03, das 12h às 15h

Quanto: Gratuito