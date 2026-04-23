INUSITADO
Concurso em Salvador dá um ano de cinema grátis; veja como participar
Participação pode ser garantida por meio de formulário online
O Shopping Center Lapa promove, neste domingo, 26, uma ação especial para fãs de música e cinema. O Cine Imperial realiza o Concurso de Sósias de Michael Jackson, a partir das 15h, com inscrições abertas ao público.
A participação pode ser garantida por meio de formulário online, e o evento contará com jurado convidado e apresentações ao vivo dos candidatos.
O vencedor será premiado com um ano de cinema gratuito, além de ingresso com combo e outros prêmios especiais.
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A ação integra o lançamento do filme Michael, cinebiografia musical que retrata a trajetória do artista. No longa, o cantor é interpretado por Jaafar Jackson.
A produção aborda desde o início da carreira no grupo Jackson Five até a consolidação de sua fase solo, destacando os impactos de sua obra na cultura mundial.
O filme já está em cartaz, com sessões às 14h, 16h30 e 19h no Cine Imperial. A programação completa e a venda de ingressos estão disponíveis no site do shopping.
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Serviço
O quê: Concurso de sósias de Michael Jackson
Onde: Cine Imperial, no Shopping Center Lapa
Quando: Domingo, 26 de abril
Horário: 15h
Inscrições: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd5dSX2N1MBfOawdyWnWP0NGFKlEO-6k8G3EtCWrdcqvwzk6Q/viewform
Premiação: Um ano de cinema gratuito, ingresso com combo e prêmios especiais
Mais informações: https://www.shoppinglapa.com.br/cinema.php
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