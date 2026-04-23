Filmes e séries: as estreias da Netflix que vão dominar o mês de maio

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Cena de Manual de Assassinato para Boas Garotas, produção ganha sua segunda temporada em maio na Netflix - Foto: Divulgação

Maio chega com uma enxurrada de estreias na Netflix, reunindo desde grandes clássicos do cinema até séries aguardadas e produções inéditas que prometem movimentar o catálogo. A plataforma aposta em uma combinação estratégica de nostalgia, suspense e novidades para manter o público engajado ao longo do mês.

Entre retornos importantes e títulos que marcaram época, o streaming amplia seu acervo com histórias que transitam entre diferentes gêneros, do drama político ao terror, passando por comédias, romances e produções familiares.

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Outro destaque é a presença de franquias populares e conteúdos já conhecidos do público, que voltam a ganhar espaço e devem atrair tanto novos espectadores quanto aqueles que desejam revisitar histórias marcantes. Ao mesmo tempo, produções inéditas chegam com propostas ousadas e temas atuais.



Com tantas opções, a sensação é de um catálogo renovado, pronto para maratonas intensas, seja para quem busca tensão, emoção ou simplesmente entretenimento leve.

Confira as principais estreias do mês de maio na Netflix!

Séries

Cena de O Conto da Aia, produção que chega em maio na Netflix | Foto: Divulgação

A Pousada do Jae-seok

O hóspede é rei, mas o anfitrião também é! Yu Jae-seok abre sua primeira pousada, gerenciando tudo do jeito dele e servindo os hóspedes com os jogos que são sua marca registrada.

Lançamento: data não divulgada

30 Rock: Temporadas 1 a 7

Liz comanda um programa de comédia caótico, lidando com o elenco e o chefe excêntrico. Mas ela só quer resolver a vida e ter tempo para o queijinho de todas as noites.

Lançamento: 01/05/2026

O Conto da Aia: Temporadas 1a 6

Quando um regime totalitário assume o controle dos Estados Unidos, uma mulher forçada a gerar filhos luta contra o Estado opressor para reencontrar a filha e escapar.

Lançamento: 06/05/2026

My Royal Nemesis

Uma vilã da era Joseon condenada à morte desperta na Seul de hoje, onde um herdeiro implacável pode ser sua última chance de redenção.

Lançamento: 08/05/2026

Devil May Cry: Temporada 2

Dante confronta os próprios demônios e precisa encarar a única força tão grande como a dele: a do irmão gêmeo Vergil. Começa uma guerra entre mundos.

Lançamento: 12/05/2026

Os SUPERtontos

Nesta comédia de ação apocalíptica, um grupo de pessoas sem noção recebe superpoderes e começa a lutar contra o mal em meio ao pânico cada vez maior.

Lançamento: 15/05/2026

Berlim e a Dama com Arminho

Sevilha é um belo lugar para um roubo sem igual. De olho em uma obra de arte valiosa, Berlim convoca sua gangue para planejar um crime explosivo.

Lançamento: 15/05/2026

The Boroughs

Em uma comunidade de aposentados aparentemente perfeita, um grupo improvável de heróis precisa deter uma ameaça, antes que ela roube a única coisa que eles não têm: tempo.

Lançamento: 21/05/2026

Manual de Assassinato para Boas Garotas: Temporada 2

Após resolver o caso de Andie Bell, Pip (Emma Myers) está decidida a reparar os danos e deixar as investigações para trás. Mas com o julgamento de Max Hastings (Henry Ashton) se aproximando, Jamie (Eden H. Davies), irmão de Connor (Jude Morgan-Collie), desaparece sem deixar rastro e Pip precisa correr contra o tempo para tentar encontrá-lo.

Lançamento: 27/05/2026

Brasil 70: A Saga do Tri

Em 1970, a Seleção Brasileira entra em campo com grandes sonhos e um desafio maior ainda: vencer a Copa do Mundo e se tornar tricampeã mundial.

Lançamento: 29/05/2026

Filmes

Cena de Scarface, produção que chega em maio na Netflix | Foto: Divulgação

De Volta ao Jogo

Quando o filho de um gângster rouba seu carro e mata seu cão, o destemido John Wick decide enfrentar todo o crime organizado como forma de vingança.

Lançamento: 01/05/2026

John Wick 2: Um Novo Dia Para Matar

Forçado a honrar uma dívida de sua vida passada, John Wick assassina um alvo que não desejava matar, depois é traído pelo mandante do crime.

Lançamento: 01/05/2026

John Wick: Chapter 3 - Parabellum

Com uma recompensa milionária por sua cabeça, o assassino de elite John Wick enfrenta todos em seu caminho para encontrar antigos aliados e retomar a vida.

Lançamento: 01/05/2026

Sr. e Sra. Smith

A vida de um pacato casal muda radicalmente quando os dois descobrem que guardam um mesmo segredo: são assassinos profissionais.

Lançamento: 01/05/2026

Antes Só Do Que Mal Casado

Acreditando ter encontrado a mulher dos sonhos, um homem se casa apressadamente. Mas, durante a lua de mel, acaba descobrindo que cometeu um grande erro.

Lançamento: 01/05/2026

Meu Casamento Preferido

Dispensada pelo namorado, uma madrinha viaja sozinha para o casamento da melhor amiga. Lá, ela acaba se aproximando do padrinho do noivo.

Lançamento: 01/05/2026

Scarface

Ele chegou ao topo do império do narcotráfico, mas logo será engolido pelo mundo do vício, da obsessão e da brutalidade — e suas terríveis consequências.

Lançamento: 01/05/2026

Tetra: Acreditar de Novo

Este documentário relembra a trajetória da seleção brasileira rumo ao título da Copa do Mundo de 1994, com entrevistas exclusivas de craques da equipe e de adversários, além de imagens inéditas registradas pelos próprios jogadores.

Lançamento: 07/05/2026

Garota Infernal

A bela líder de torcida Jennifer é transformada em demônio após um encontro sobrenatural com uma banda satânica.

Lançamento: 08/05/2026

Eu Sou a Lenda

Um vírus se espalhou transformando a raça humana em monstros sanguinários. Um cientista, a única pessoa que não foi infectada, terá que lutar contra a epidemia.

Lançamento: 08/05/2026

Criaturas Extraordinariamente Brilhantes

Neste drama baseado em um best-seller, uma viúva faz amizade com um polvo esperto e um jovem perdido depois que começa a trabalhar à noite no aquário da cidade.

Lançamento: 08/05/2026

As Mães de Chico Xavier

Três mães desesperadas com os desafios da maternidade buscam o aconselhamento do médium Chico Xavier.

Lançamento: 13/05/2026

Estômago

De um boteco simples a um restaurante renomado... à cela da prisão. A jornada de um talentoso cozinheiro em São Paulo é cheia de surpresas.

Lançamento: 13/05/2026

Coco Antes de Chanel

Conheça a história da lenda da moda Coco Chanel, que ascendeu de órfã a costureira, cantora de cabaré e, por fim, rainha da alta cultura parisiense.

Lançamento: 15/05/2026

Meu Passado Me Condena

Fábio e Miá fazem um cruzeiro de lua de mel na Europa, onde encontram seus respectivos ex-namorados, que também se casaram.

Lançamento: 27/05/2026

Meu Passado Me Condena 2: O Filme

Com três anos de casados, Fábio e Miá vão a Portugal, onde tentam esconder dos amigos e da família os problemas no relacionamento.

Lançamento: 27/05/2026

Qualquer Gato Vira-Lata 2

Tati e Conrado vão para Cancun, onde surpresas - pessoais e profissionais - os aguardam e testam a força da relação. Ex-amores, ciúmes, dúvidas... É confusão na certa!

Lançamento: 29/05/2026

Vizinhos

Uma turma de estudantes que adoram uma festa são os novos vizinhos de um casal com um filho recém-nascido. Brigas épicas na sequência.

Lançamento: 31/05/2026

Vizinhos 2

Mac e Kelly querem vender sua casa. Mas quando uma irmandade universitária bem liberal e rebelde se muda para a casa ao lado, a venda fica bem mais difícil.