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Filmes e séries: as estreias da Netflix que vão dominar o mês de maio

Entre clássicos, novidades e retornos aguardados, o catálogo ganha reforços que prometem maratonas intensas ao longo do mês

Beatriz Santos
Por

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Cena de Manual de Assassinato para Boas Garotas, produção ganha sua segunda temporada em maio na Netflix
Cena de Manual de Assassinato para Boas Garotas, produção ganha sua segunda temporada em maio na Netflix -

Maio chega com uma enxurrada de estreias na Netflix, reunindo desde grandes clássicos do cinema até séries aguardadas e produções inéditas que prometem movimentar o catálogo. A plataforma aposta em uma combinação estratégica de nostalgia, suspense e novidades para manter o público engajado ao longo do mês.

Entre retornos importantes e títulos que marcaram época, o streaming amplia seu acervo com histórias que transitam entre diferentes gêneros, do drama político ao terror, passando por comédias, romances e produções familiares.

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Outro destaque é a presença de franquias populares e conteúdos já conhecidos do público, que voltam a ganhar espaço e devem atrair tanto novos espectadores quanto aqueles que desejam revisitar histórias marcantes. Ao mesmo tempo, produções inéditas chegam com propostas ousadas e temas atuais.

Com tantas opções, a sensação é de um catálogo renovado, pronto para maratonas intensas, seja para quem busca tensão, emoção ou simplesmente entretenimento leve.

Confira as principais estreias do mês de maio na Netflix!

Séries

Cena de O Conto da Aia, produção que chega em maio na Netflix
Cena de O Conto da Aia, produção que chega em maio na Netflix | Foto: Divulgação

A Pousada do Jae-seok

O hóspede é rei, mas o anfitrião também é! Yu Jae-seok abre sua primeira pousada, gerenciando tudo do jeito dele e servindo os hóspedes com os jogos que são sua marca registrada.

  • Lançamento: data não divulgada

30 Rock: Temporadas 1 a 7

Liz comanda um programa de comédia caótico, lidando com o elenco e o chefe excêntrico. Mas ela só quer resolver a vida e ter tempo para o queijinho de todas as noites.

  • Lançamento: 01/05/2026

O Conto da Aia: Temporadas 1a 6

Quando um regime totalitário assume o controle dos Estados Unidos, uma mulher forçada a gerar filhos luta contra o Estado opressor para reencontrar a filha e escapar.

  • Lançamento: 06/05/2026

My Royal Nemesis

Uma vilã da era Joseon condenada à morte desperta na Seul de hoje, onde um herdeiro implacável pode ser sua última chance de redenção.

  • Lançamento: 08/05/2026

Devil May Cry: Temporada 2

Dante confronta os próprios demônios e precisa encarar a única força tão grande como a dele: a do irmão gêmeo Vergil. Começa uma guerra entre mundos.

  • Lançamento: 12/05/2026

Os SUPERtontos

Nesta comédia de ação apocalíptica, um grupo de pessoas sem noção recebe superpoderes e começa a lutar contra o mal em meio ao pânico cada vez maior.

  • Lançamento: 15/05/2026

Berlim e a Dama com Arminho

Sevilha é um belo lugar para um roubo sem igual. De olho em uma obra de arte valiosa, Berlim convoca sua gangue para planejar um crime explosivo.

  • Lançamento: 15/05/2026

The Boroughs

Em uma comunidade de aposentados aparentemente perfeita, um grupo improvável de heróis precisa deter uma ameaça, antes que ela roube a única coisa que eles não têm: tempo.

  • Lançamento: 21/05/2026

Manual de Assassinato para Boas Garotas: Temporada 2

Após resolver o caso de Andie Bell, Pip (Emma Myers) está decidida a reparar os danos e deixar as investigações para trás. Mas com o julgamento de Max Hastings (Henry Ashton) se aproximando, Jamie (Eden H. Davies), irmão de Connor (Jude Morgan-Collie), desaparece sem deixar rastro e Pip precisa correr contra o tempo para tentar encontrá-lo.

  • Lançamento: 27/05/2026

Brasil 70: A Saga do Tri

Em 1970, a Seleção Brasileira entra em campo com grandes sonhos e um desafio maior ainda: vencer a Copa do Mundo e se tornar tricampeã mundial.

  • Lançamento: 29/05/2026

Filmes

Cena de Scarface, produção que chega em maio na Netflix
Cena de Scarface, produção que chega em maio na Netflix | Foto: Divulgação

De Volta ao Jogo

Quando o filho de um gângster rouba seu carro e mata seu cão, o destemido John Wick decide enfrentar todo o crime organizado como forma de vingança.

  • Lançamento: 01/05/2026

John Wick 2: Um Novo Dia Para Matar

Forçado a honrar uma dívida de sua vida passada, John Wick assassina um alvo que não desejava matar, depois é traído pelo mandante do crime.

  • Lançamento: 01/05/2026

John Wick: Chapter 3 - Parabellum

Com uma recompensa milionária por sua cabeça, o assassino de elite John Wick enfrenta todos em seu caminho para encontrar antigos aliados e retomar a vida.

  • Lançamento: 01/05/2026

Sr. e Sra. Smith

A vida de um pacato casal muda radicalmente quando os dois descobrem que guardam um mesmo segredo: são assassinos profissionais.

  • Lançamento: 01/05/2026

Antes Só Do Que Mal Casado

Acreditando ter encontrado a mulher dos sonhos, um homem se casa apressadamente. Mas, durante a lua de mel, acaba descobrindo que cometeu um grande erro.

  • Lançamento: 01/05/2026

Meu Casamento Preferido

Dispensada pelo namorado, uma madrinha viaja sozinha para o casamento da melhor amiga. Lá, ela acaba se aproximando do padrinho do noivo.

  • Lançamento: 01/05/2026

Scarface

Ele chegou ao topo do império do narcotráfico, mas logo será engolido pelo mundo do vício, da obsessão e da brutalidade — e suas terríveis consequências.

  • Lançamento: 01/05/2026

Tetra: Acreditar de Novo

Este documentário relembra a trajetória da seleção brasileira rumo ao título da Copa do Mundo de 1994, com entrevistas exclusivas de craques da equipe e de adversários, além de imagens inéditas registradas pelos próprios jogadores.

  • Lançamento: 07/05/2026

Garota Infernal

A bela líder de torcida Jennifer é transformada em demônio após um encontro sobrenatural com uma banda satânica.

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Eu Sou a Lenda

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  • Lançamento: 08/05/2026

Criaturas Extraordinariamente Brilhantes

Neste drama baseado em um best-seller, uma viúva faz amizade com um polvo esperto e um jovem perdido depois que começa a trabalhar à noite no aquário da cidade.

  • Lançamento: 08/05/2026

As Mães de Chico Xavier

Três mães desesperadas com os desafios da maternidade buscam o aconselhamento do médium Chico Xavier.

  • Lançamento: 13/05/2026

Estômago

De um boteco simples a um restaurante renomado... à cela da prisão. A jornada de um talentoso cozinheiro em São Paulo é cheia de surpresas.

  • Lançamento: 13/05/2026

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Meu Passado Me Condena

Fábio e Miá fazem um cruzeiro de lua de mel na Europa, onde encontram seus respectivos ex-namorados, que também se casaram.

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Meu Passado Me Condena 2: O Filme

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  • Lançamento: 27/05/2026

Qualquer Gato Vira-Lata 2

Tati e Conrado vão para Cancun, onde surpresas - pessoais e profissionais - os aguardam e testam a força da relação. Ex-amores, ciúmes, dúvidas... É confusão na certa!

  • Lançamento: 29/05/2026

Vizinhos

Uma turma de estudantes que adoram uma festa são os novos vizinhos de um casal com um filho recém-nascido. Brigas épicas na sequência.

  • Lançamento: 31/05/2026

Vizinhos 2

Mac e Kelly querem vender sua casa. Mas quando uma irmandade universitária bem liberal e rebelde se muda para a casa ao lado, a venda fica bem mais difícil.

  • Lançamento: 31/05/2026

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