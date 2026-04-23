CONFIRA NOVIDADES!
Filmes e séries: as estreias da Netflix que vão dominar o mês de maio
Entre clássicos, novidades e retornos aguardados, o catálogo ganha reforços que prometem maratonas intensas ao longo do mês
Maio chega com uma enxurrada de estreias na Netflix, reunindo desde grandes clássicos do cinema até séries aguardadas e produções inéditas que prometem movimentar o catálogo. A plataforma aposta em uma combinação estratégica de nostalgia, suspense e novidades para manter o público engajado ao longo do mês.
Entre retornos importantes e títulos que marcaram época, o streaming amplia seu acervo com histórias que transitam entre diferentes gêneros, do drama político ao terror, passando por comédias, romances e produções familiares.
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Outro destaque é a presença de franquias populares e conteúdos já conhecidos do público, que voltam a ganhar espaço e devem atrair tanto novos espectadores quanto aqueles que desejam revisitar histórias marcantes. Ao mesmo tempo, produções inéditas chegam com propostas ousadas e temas atuais.
Com tantas opções, a sensação é de um catálogo renovado, pronto para maratonas intensas, seja para quem busca tensão, emoção ou simplesmente entretenimento leve.
Confira as principais estreias do mês de maio na Netflix!
Séries
A Pousada do Jae-seok
O hóspede é rei, mas o anfitrião também é! Yu Jae-seok abre sua primeira pousada, gerenciando tudo do jeito dele e servindo os hóspedes com os jogos que são sua marca registrada.
- Lançamento: data não divulgada
30 Rock: Temporadas 1 a 7
Liz comanda um programa de comédia caótico, lidando com o elenco e o chefe excêntrico. Mas ela só quer resolver a vida e ter tempo para o queijinho de todas as noites.
- Lançamento: 01/05/2026
O Conto da Aia: Temporadas 1a 6
Quando um regime totalitário assume o controle dos Estados Unidos, uma mulher forçada a gerar filhos luta contra o Estado opressor para reencontrar a filha e escapar.
- Lançamento: 06/05/2026
My Royal Nemesis
Uma vilã da era Joseon condenada à morte desperta na Seul de hoje, onde um herdeiro implacável pode ser sua última chance de redenção.
- Lançamento: 08/05/2026
Devil May Cry: Temporada 2
Dante confronta os próprios demônios e precisa encarar a única força tão grande como a dele: a do irmão gêmeo Vergil. Começa uma guerra entre mundos.
- Lançamento: 12/05/2026
Os SUPERtontos
Nesta comédia de ação apocalíptica, um grupo de pessoas sem noção recebe superpoderes e começa a lutar contra o mal em meio ao pânico cada vez maior.
- Lançamento: 15/05/2026
Berlim e a Dama com Arminho
Sevilha é um belo lugar para um roubo sem igual. De olho em uma obra de arte valiosa, Berlim convoca sua gangue para planejar um crime explosivo.
- Lançamento: 15/05/2026
The Boroughs
Em uma comunidade de aposentados aparentemente perfeita, um grupo improvável de heróis precisa deter uma ameaça, antes que ela roube a única coisa que eles não têm: tempo.
- Lançamento: 21/05/2026
Manual de Assassinato para Boas Garotas: Temporada 2
Após resolver o caso de Andie Bell, Pip (Emma Myers) está decidida a reparar os danos e deixar as investigações para trás. Mas com o julgamento de Max Hastings (Henry Ashton) se aproximando, Jamie (Eden H. Davies), irmão de Connor (Jude Morgan-Collie), desaparece sem deixar rastro e Pip precisa correr contra o tempo para tentar encontrá-lo.
- Lançamento: 27/05/2026
Brasil 70: A Saga do Tri
Em 1970, a Seleção Brasileira entra em campo com grandes sonhos e um desafio maior ainda: vencer a Copa do Mundo e se tornar tricampeã mundial.
- Lançamento: 29/05/2026
Filmes
De Volta ao Jogo
Quando o filho de um gângster rouba seu carro e mata seu cão, o destemido John Wick decide enfrentar todo o crime organizado como forma de vingança.
- Lançamento: 01/05/2026
John Wick 2: Um Novo Dia Para Matar
Forçado a honrar uma dívida de sua vida passada, John Wick assassina um alvo que não desejava matar, depois é traído pelo mandante do crime.
- Lançamento: 01/05/2026
John Wick: Chapter 3 - Parabellum
Com uma recompensa milionária por sua cabeça, o assassino de elite John Wick enfrenta todos em seu caminho para encontrar antigos aliados e retomar a vida.
- Lançamento: 01/05/2026
Sr. e Sra. Smith
A vida de um pacato casal muda radicalmente quando os dois descobrem que guardam um mesmo segredo: são assassinos profissionais.
- Lançamento: 01/05/2026
Antes Só Do Que Mal Casado
Acreditando ter encontrado a mulher dos sonhos, um homem se casa apressadamente. Mas, durante a lua de mel, acaba descobrindo que cometeu um grande erro.
- Lançamento: 01/05/2026
Meu Casamento Preferido
Dispensada pelo namorado, uma madrinha viaja sozinha para o casamento da melhor amiga. Lá, ela acaba se aproximando do padrinho do noivo.
- Lançamento: 01/05/2026
Scarface
Ele chegou ao topo do império do narcotráfico, mas logo será engolido pelo mundo do vício, da obsessão e da brutalidade — e suas terríveis consequências.
- Lançamento: 01/05/2026
Tetra: Acreditar de Novo
Este documentário relembra a trajetória da seleção brasileira rumo ao título da Copa do Mundo de 1994, com entrevistas exclusivas de craques da equipe e de adversários, além de imagens inéditas registradas pelos próprios jogadores.
- Lançamento: 07/05/2026
Garota Infernal
A bela líder de torcida Jennifer é transformada em demônio após um encontro sobrenatural com uma banda satânica.
- Lançamento: 08/05/2026
Eu Sou a Lenda
Um vírus se espalhou transformando a raça humana em monstros sanguinários. Um cientista, a única pessoa que não foi infectada, terá que lutar contra a epidemia.
- Lançamento: 08/05/2026
Criaturas Extraordinariamente Brilhantes
Neste drama baseado em um best-seller, uma viúva faz amizade com um polvo esperto e um jovem perdido depois que começa a trabalhar à noite no aquário da cidade.
- Lançamento: 08/05/2026
As Mães de Chico Xavier
Três mães desesperadas com os desafios da maternidade buscam o aconselhamento do médium Chico Xavier.
- Lançamento: 13/05/2026
Estômago
De um boteco simples a um restaurante renomado... à cela da prisão. A jornada de um talentoso cozinheiro em São Paulo é cheia de surpresas.
- Lançamento: 13/05/2026
Coco Antes de Chanel
Conheça a história da lenda da moda Coco Chanel, que ascendeu de órfã a costureira, cantora de cabaré e, por fim, rainha da alta cultura parisiense.
- Lançamento: 15/05/2026
Meu Passado Me Condena
Fábio e Miá fazem um cruzeiro de lua de mel na Europa, onde encontram seus respectivos ex-namorados, que também se casaram.
- Lançamento: 27/05/2026
Meu Passado Me Condena 2: O Filme
Com três anos de casados, Fábio e Miá vão a Portugal, onde tentam esconder dos amigos e da família os problemas no relacionamento.
- Lançamento: 27/05/2026
Qualquer Gato Vira-Lata 2
Tati e Conrado vão para Cancun, onde surpresas - pessoais e profissionais - os aguardam e testam a força da relação. Ex-amores, ciúmes, dúvidas... É confusão na certa!
- Lançamento: 29/05/2026
Vizinhos
Uma turma de estudantes que adoram uma festa são os novos vizinhos de um casal com um filho recém-nascido. Brigas épicas na sequência.
- Lançamento: 31/05/2026
Vizinhos 2
Mac e Kelly querem vender sua casa. Mas quando uma irmandade universitária bem liberal e rebelde se muda para a casa ao lado, a venda fica bem mais difícil.
- Lançamento: 31/05/2026
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