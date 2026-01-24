Essa série curta e aclamada é a escolha perfeita para o fim de semana

Série está disponível para assistir no catálogo do Prime Video - Foto: Divulgação

Para quem procura uma série curta e bem-produzida para maratonar, ‘Daisy Jones and The Six’ é uma aposta certeira no catálogo do Prime Video. Lançada em 2023, a produção chamou atenção pelo alto investimento — cerca de 140 milhões de dólares na primeira e única temporada — e pelo elenco estrelado, que inclui Riley Keough, Sam Claflin, Camila Morrone, Suki Waterhouse, Will Harrison, Josh Whitehouse e Sebastian Chacon.

Baseada no livro de mesmo nome da escritora Taylor Jenkins Reid, a série foi concebida desde o início como uma obra fechada. Em entrevista à Variety em 2023, Keough comentou sobre a possibilidade de novos episódios. "Eu adoraria, mas não sei se está nos planos. Ainda não ouvi nada sobre", disse Posteriormente, uma fonte confirmou à publicação que a produção não terá continuação, já que "sempre foi planejado como uma minissérie".

Qual a história de Daisy Jones and The Six?

A trama acompanha a trajetória meteórica de uma banda fictícia de rock nos anos 1970. Em 1977, Daisy Jones and The Six alcançam o auge da fama, impulsionados pela química intensa entre os vocalistas Daisy Jones e Billy Dune. O sucesso, no entanto, é interrompido de forma abrupta após um show histórico no Soldier Field, em Chicago, que marca o fim do grupo.

Décadas depois, os integrantes decidem contar o que realmente aconteceu. A narrativa se desenvolve por meio de entrevistas e flashbacks, recurso que aproxima a série do formato do livro e reforça o tom documental da história.

A recepção foi positiva: Daisy Jones and The Six conquistou 70% de aprovação da crítica e 82% do público no Rotten Tomatoes. Com apenas 10 episódios, a minissérie se apresenta como uma boa opção para quem busca drama, música e uma história fechada para assistir sem compromisso de longas temporadas.

Assista ao trailer: