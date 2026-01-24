Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DICA

Essa série curta e aclamada é a escolha perfeita para o fim de semana

Série está disponível para assistir no catálogo do Prime Video

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

24/01/2026 - 9:50 h
Série está disponível para assistir no catálogo do Prime Video
Série está disponível para assistir no catálogo do Prime Video -

Para quem procura uma série curta e bem-produzida para maratonar, ‘Daisy Jones and The Six’ é uma aposta certeira no catálogo do Prime Video. Lançada em 2023, a produção chamou atenção pelo alto investimento — cerca de 140 milhões de dólares na primeira e única temporada — e pelo elenco estrelado, que inclui Riley Keough, Sam Claflin, Camila Morrone, Suki Waterhouse, Will Harrison, Josh Whitehouse e Sebastian Chacon.

Baseada no livro de mesmo nome da escritora Taylor Jenkins Reid, a série foi concebida desde o início como uma obra fechada. Em entrevista à Variety em 2023, Keough comentou sobre a possibilidade de novos episódios. "Eu adoraria, mas não sei se está nos planos. Ainda não ouvi nada sobre", disse Posteriormente, uma fonte confirmou à publicação que a produção não terá continuação, já que "sempre foi planejado como uma minissérie".

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Qual a história de Daisy Jones and The Six?

A trama acompanha a trajetória meteórica de uma banda fictícia de rock nos anos 1970. Em 1977, Daisy Jones and The Six alcançam o auge da fama, impulsionados pela química intensa entre os vocalistas Daisy Jones e Billy Dune. O sucesso, no entanto, é interrompido de forma abrupta após um show histórico no Soldier Field, em Chicago, que marca o fim do grupo.

Décadas depois, os integrantes decidem contar o que realmente aconteceu. A narrativa se desenvolve por meio de entrevistas e flashbacks, recurso que aproxima a série do formato do livro e reforça o tom documental da história.

A recepção foi positiva: Daisy Jones and The Six conquistou 70% de aprovação da crítica e 82% do público no Rotten Tomatoes. Com apenas 10 episódios, a minissérie se apresenta como uma boa opção para quem busca drama, música e uma história fechada para assistir sem compromisso de longas temporadas.

Assista ao trailer:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Prime Video série

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Série está disponível para assistir no catálogo do Prime Video
Play

Essa série curta e aclamada é a escolha perfeita para o fim de semana

Série está disponível para assistir no catálogo do Prime Video
Play

Filme anticapitalista, Star Wars e +: Wagner Moura após o Oscar

Série está disponível para assistir no catálogo do Prime Video
Play

Wagner Moura vai estrelar nova série do universo Star Wars

Série está disponível para assistir no catálogo do Prime Video
Play

Oscar 2026: onde assistir aos 10 indicados a Melhor Filme

x