Esse filme novo da Netflix é a escolha ideal para animar sua segunda

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Esse filme emocionante já alcançou o TOP 10 da Netflix e é ideal para ver nesta segunda-feira - Foto: Divulgação

O fim de semana acabou, mas a vontade de assistir boas histórias continua mesmo após o fim da folga. Pensando nisso, a Netflix tem uma opção incrível para quem busca um filme emocionante para assistir na noite de segunda-feira.

Lançado em 2026, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes rapidamente alcançou o TOP 10 da plataforma e atualmente ocupa a segunda posição entre os filmes mais assistidos do streaming no Brasil.

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Baseado no livro homônimo de Shelby Van Pelt, o longa vem conquistando espaço principalmente através das recomendações nas redes sociais e do chamado “boca a boca” entre os assinantes.

Misturando drama, humor delicado e emoção, o filme aposta em uma narrativa intimista focada nas relações humanas e nas conexões improváveis.

Uma história marcada por perdas e encontros

A trama acompanha Tova, personagem interpretada por Sally Field, uma senhora que trabalha em um aquário de uma pequena cidade enquanto tenta lidar com uma perda profunda que mudou completamente sua vida.

Durante a rotina no local, ela acaba criando uma conexão inesperada com Marcellus, um polvo-gigante conhecido pelo comportamento ranzinza e observador.

Paralelamente, Cameron, vivido por Lewis Pullman, chega à cidade em busca de respostas sobre sua própria origem familiar. Aos poucos, os caminhos dos personagens passam a se cruzar em uma narrativa construída sobre pertencimento, amizade e cura emocional.

Filme aposta em emoção sem exageros

Diferente de produções mais aceleradas e repletas de ação, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes investe em uma atmosfera acolhedora e emocionalmente confortável.

O aquário funciona quase como um personagem dentro da história, servindo de cenário para conversas silenciosas, reencontros e momentos de transformação pessoal.

A direção é assinada por Olivia Newman, cineasta conhecida justamente por adaptar histórias focadas em emoções e personagens complexos.

O longa utiliza o luto, a solidão e a busca por conexões como elementos centrais, equilibrando drama e humor de forma leve e acessível.

Grande elenco ajuda a fortalecer a narrativa

Além de Sally Field e Lewis Pullman, o filme também chama atenção pelo elenco de peso, responsável por sustentar a carga emocional da narrativa. A produção aposta em interpretações mais contidas e humanas, ajudando a criar uma experiência mais próxima e intimista para o público.

Outro ponto que vem sendo bastante elogiado é a forma como o roteiro adapta o livro sem perder o tom sensível que transformou a obra literária em um sucesso mundial.

Mesmo sendo o primeiro romance publicado por Shelby Van Pelt, o livro rapidamente dominou listas de mais vendidos e chamou atenção da indústria audiovisual.

Sucesso no streaming e recepção positiva

Desde a estreia, o longa vem crescendo rapidamente dentro da Netflix, impulsionado principalmente pelas avaliações positivas do público. No Rotten Tomatoes, o filme aparece atualmente com 82% de aprovação da crítica especializada e 92% de aprovação do público.

O desempenho também se reflete no streaming. Em poucos dias, a produção alcançou o TOP 10 da plataforma e segue entre os filmes mais vistos do Brasil, mostrando como histórias mais emocionais e acolhedoras continuam encontrando espaço entre os grandes lançamentos da Netflix.

Vale a pena?

Para quem procura um filme sensível, emocionante e perfeito para desacelerar após o início da semana, Criaturas Extraordinariamente Brilhantes surge como uma das produções mais interessantes recentes do catálogo.

O longa consegue equilibrar drama, humor e emoção sem exageros, apostando em personagens carismáticos e em uma narrativa focada em conexões humanas.

O sucesso no TOP 10 e a recepção positiva mostram justamente o impacto que histórias mais intimistas ainda conseguem causar no público, principalmente quando combinam conforto emocional e personagens marcantes.