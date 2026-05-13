Ator que viveu jogador em Ted Lasso vira atleta profissional

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Ted Lasso - Foto: Reprodução

Conhecido por interpretar o jogador Dani Rojas na série Ted Lasso, o ator Cristo Fernández foi anunciado como atleta profissional no clube norte-americano El Paso Locomotive FC, nesta terça-feira, 12. O time atua na segunda divisão dos Estados Unidos.

Em paralelo à atuação, o mexicano de 35 anos já vinha tentando retomar a trajetória no futebol, já que atuou nas categorias de base no México até os 15 anos, quando sofreu uma grave lesão no joelho.

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No início deste ano, ele chegou a treinar com a equipe reserva do Chicago Fire. Em seguida, Fernández iniciou um período de dois meses de testes no clube da USL Championship, participando inclusive de um amistoso de pré-temporada.

“O futebol sempre foi uma parte enorme da minha vida e da minha identidade, e não importa para onde a vida me levou, o sonho de competir profissionalmente nunca deixou meu coração. Talvez eu seja apenas um homem maluco com sonhos malucos”, comemorou ao site oficial do clube.

Dani Rojas em Ted Lasso

Vencedora do Emmy, a série Ted Lasso, da Apple TV+ aborda a história de um clube britônico comandado por um treinador norte-americano que não entendia sobre esporte.

Enquanto enfrenta desconfiança e crises no clube, Ted conquista funcionários e jogadores, incluindo Dani Rojas, que ajuda a levantar o moral do time. Em contrapartida, o personagem passa por situações emocionais ao longo da trama.