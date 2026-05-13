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Ator que viveu jogador em Ted Lasso vira atleta profissional

Cristo Fernández foi anunciado por um clube-norte americano na terça-feira, 12

Luiza Nascimento
Por
Ted Lasso
Ted Lasso -

Conhecido por interpretar o jogador Dani Rojas na série Ted Lasso, o ator Cristo Fernández foi anunciado como atleta profissional no clube norte-americano El Paso Locomotive FC, nesta terça-feira, 12. O time atua na segunda divisão dos Estados Unidos.

Em paralelo à atuação, o mexicano de 35 anos já vinha tentando retomar a trajetória no futebol, já que atuou nas categorias de base no México até os 15 anos, quando sofreu uma grave lesão no joelho.

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No início deste ano, ele chegou a treinar com a equipe reserva do Chicago Fire. Em seguida, Fernández iniciou um período de dois meses de testes no clube da USL Championship, participando inclusive de um amistoso de pré-temporada.

“O futebol sempre foi uma parte enorme da minha vida e da minha identidade, e não importa para onde a vida me levou, o sonho de competir profissionalmente nunca deixou meu coração. Talvez eu seja apenas um homem maluco com sonhos malucos”, comemorou ao site oficial do clube.

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Dani Rojas em Ted Lasso

Vencedora do Emmy, a série Ted Lasso, da Apple TV+ aborda a história de um clube britônico comandado por um treinador norte-americano que não entendia sobre esporte.

Enquanto enfrenta desconfiança e crises no clube, Ted conquista funcionários e jogadores, incluindo Dani Rojas, que ajuda a levantar o moral do time. Em contrapartida, o personagem passa por situações emocionais ao longo da trama.

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atleta Cristo Fernández ted lasso

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