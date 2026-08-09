Este filme de suspense é o susto certo pro domingo (09/08)

Para fechar o fim de semana com um bom susto, "A Última Casa" é uma ótima pedida na Netflix. O thriller de ficção científica estreou na plataforma recentemente e tem pouco menos de duas horas de duração, tempo suficiente para prender a atenção do início ao fim.

O elenco reúne Wagner Moura e Greta Lee como os pais de uma família que vive uma experiência aterrorizante dentro de casa. A presença de Moura, um dos nomes mais respeitados do cinema brasileiro atualmente, é um dos grandes atrativos da produção.

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Do que se trata o filme

A história acompanha Ann (Greta Lee), Jason (Wagner Moura) e os dois filhos do casal, que ficam confinados dentro da própria residência de forma inesperada. Uma força desconhecida transforma o lar em uma espécie de prisão, e a família se vê perdida, sem entender a origem da ameaça que os cerca.

Entre o medo do que existe do lado de fora e a tensão que cresce dentro de casa, os personagens precisam decidir até onde estão dispostos a ir para permanecer vivos, enquanto os recursos começam a acabar e a paciência entre os moradores da casa é testada.

Um thriller que aposta na claustrofobia

Assim como outras produções recentes que exploram cenários fechados para gerar tensão, "A Última Casa" usa o próprio ambiente doméstico, normalmente associado à segurança, como fonte de terror. A dinâmica familiar sob pressão também ganha espaço no roteiro, com conflitos entre os personagens se somando à ameaça externa como parte do que está em jogo.

Vale a pena assistir?

Sim, principalmente para quem gosta de suspenses claustrofóbicos que equilibram tensão externa com drama familiar. A presença de Wagner Moura garante um diferencial de peso interpretativo à produção, e a proposta de manter praticamente toda a ação dentro de um único cenário ajuda a intensificar o clima de urgência.

Com pouco menos de duas horas de duração, "A Última Casa" é uma escolha certeira para fechar o domingo com um filme de ritmo tenso.