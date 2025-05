Exterritorial: Sara está louca ou descobriu demais? Entenda

Exterritorial: entenda o final do filme mais assistido em 124 países - Foto: Reprodução

A nova produção alemã Exterritorial, lançada pela Netflix, se tornou um fenômeno de audiência ao liderar o ranking de filmes mais assistidos em diversos países, incluindo o Brasil. Com uma trama envolvente de conspiração internacional e traumas de guerra, o longa dirigido por Christian Zübert prende o público com reviravoltas até os minutos finais.

Sara está delirando?

Estrelado por Jeanne Goursaud, o longa acompanha Sara Wulf, ex-militar marcada por perdas no Afeganistão, que tenta recomeçar a vida nos EUA com o filho Josh. Ao chegar ao consulado americano para solicitar o visto, Josh desaparece misteriosamente. A falta de registros sobre a criança faz com que as autoridades acreditem que tudo é fruto da mente de Sara, afetada por traumas e pela ausência de medicação.

Durante boa parte do filme, o público é induzido a acreditar que Sara pode realmente estar em um surto psicótico. A narrativa reforça essa dúvida até a entrada de Kira Wolkowa (Lera Abova), que inicialmente parece fruto da imaginação da protagonista, mas logo se revela real e fundamental para o desfecho da trama.

Alerta de Spoiler! Se você ainda não assistiu o filme, cuidado com as informações abaixo:

Motivações por trás do sequestro

Conforme a história avança, é revelado que Erik Kynch (Dougray Scott), chefe de segurança do consulado, está envolvido em uma conspiração que conecta seu passado no Afeganistão ao desaparecimento de Josh. Erik e o sargento Donovan (Kayode Akinyemi) planejam incriminar Sara, usando seu perfil psicológico para justificar o sumiço da criança enquanto sequestram Kira, que possui informações comprometedoras sobre mafiosos da Bielorrússia.

A operação é motivada por uma traição de guerra: Sara é a única sobrevivente de um pelotão entregue ao Talibã por Erik em troca de vantagens. Eliminar a ex-militar seria apagar a última testemunha viva capaz de desmascará-lo.

O desfecho de Exterritorial

Apesar da intensa manipulação, Sara desvia do plano ao descobrir os reais interesses de Martello (Kris Saddler), um funcionário do consulado envolvido com tráfico de drogas. Com isso, ela consegue alertar a cônsul sobre a conspiração e desmascarar Erik, que é preso. No final, Sara reencontra Josh e deixa o consulado com a dignidade e a verdade restabelecidas.

