Famoso ator de Hollywood afirma ter visto alien em garagem

James Franco deu o que falar nas redes sociais recentemente. O famoso ator de Hollywood publicou uma série de vídeos em seu perfil do TikTok e contou aos seguidores que viu um alien escondido na garagem de sua casa.

Nas gravações, o artista alega que o encontro aconteceu quando ele estava indo pintar durante a noite. Com o local ainda escuro, ele escutou barulhos estranhos e avistou olhos brilhantes em sua direção.

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“Eu vi olhos brilhando e uma mão. Não sei quantos dedos tinha, mas era uma mão. Eu corri e não voltei lá desde então. Mas vou voltar e mostrar para vocês para que não pensem que estou inventando”, diz ele em um dos vídeos, exibindo o espaço onde avistou o ser não humano.

O ator ainda afirmou que estava com medo do tal alien e que se ele desaparecesse as pessoas saberiam que o ser não humano esteve envolvido diretamente no caso. “Se eles me pegarem, vocês vão saber o que aconteceu”, escreveu ele na legenda de outro vídeo.

Pegadinha ou marketing?

Com a repercussão das filmagens, diversos internautas passaram questionar a veracidade dos fatos, acusando o artista de estar realizando uma pegadinha ou uma estratégia de marketing para promover um filme ou série.

Entretanto, James Franco rebateu as acusações e insistiu que não está louco, nem promovendo nada, reforçando que decidiu gravar os vídeos apenas para ter provas e “expor” o suposto alienígena

Porém, os fãs do artista não acreditaram na declaração do ator e perceberam que o perfil do TikTok dele segue apenas duas contas suspeitas: o perfil oficial de seu próximo filme e o diretor da produção, Christian Guiton, que negou os boatos ao alegar que o filme não possui ligação com aliens.

James Franco x Assédio sexual

Vale lembrar que James Franco está afastado dos holofotes desde 2021, após realizar um acordo judicial com ex-alunas de sua escola de atuação, que o acusaram de praticar má conduta sexual durante as aulas.

Desde então, o ator passou a participar apenas de produções independentes e perdeu amizade com outras pessoas do meio artístico, sendo cancelado pelas grandes mídias.