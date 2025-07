Fernanda Torres e outros brasileiros irão votar no próximo Oscar

Fernanda Torres foi convidada para o setor de atores - Foto: AFP

A atriz Fernanda Torres passou a integrar o seleto grupo de votantes da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood, responsável pela organização do Oscar. O anúncio, feito nesta quinta-feira, 26, revelou o convite a 534 novos membros de diversos países, entre eles dez brasileiros. Caso todos aceitem, o número total de integrantes da instituição chegará a 11.120, com 10.142 votantes habilitados para a próxima edição do prêmio, em 2026.

Fernanda Torres foi convidada para o setor de atores, após ter sido indicada à categoria de Melhor Atriz em 2025 por sua atuação no filme 'Ainda Estou Aqui'. Ela é uma das representantes brasileiras na nova lista, que também inclui:

Adrian Teijido (direção de fotografia)

Claudia Kopke (figurinistas)

Maria Carlota Bruno (produtores)

Murilo Hauser (roteiristas)

Heitor Lorega (roteiristas)

Daniela Thomas (direção)

Gabriel Mascaro (direção)

Daniel Filho (direção)

Eliza Capai (documentaristas)

Os nomes foram distribuídos entre os 19 setores que compõem a Academia. A escolha, segundo a instituição, foi baseada nas contribuições excepcionais desses profissionais à arte e à ciência do cinema, buscando refletir um espectro diversificado de talentos, perspectivas e origens geográficas.

Entre os convidados de 2025, 59% se identificam como homens, 41% como mulheres, 45% pertencem a comunidades raciais ou étnicas sub-representadas e 55% são de países ou territórios fora dos Estados Unidos.

Apesar da presença brasileira, infelizmente, nenhum nome da Bahia apareceu entre os selecionados neste ano.

A nomeação não é automática: todos os convidados precisam aceitar formalmente o convite para se tornarem membros da Academia. Uma ausência notável foi a da atriz Karla Sofía Gascón, indicada ao Oscar por Emilia Pérez e envolvida em diversas polêmicas ao longo da temporada de premiações.

Se confirmada, a adesão de todos os convidados representará um avanço na diversidade e internacionalização da principal entidade do cinema mundial.