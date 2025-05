Festival Europeu traz a Salvador filmes premiados em Berlim e Veneza

Dentre os destaques da seleção está Dreams, filme norueguês dirigido por Dag Johan Haugerud - Foto: Divulgação

Segue até a próxima quarta-feira, 30, no Cine Glauber Rocha e no Circuito Saladearte (Cine Daten, no Shopping Paseo), a primeira edição do Festival de Cinema Europeu Imovision, que traz para a capital baiana seleção de 14 filmes oriundos de diversos países, como Alemanha, França, Grécia, Islândia, Itália, Noruega, Suíça e Ucrânia.

Dentre os destaques da seleção está Dreams, filme norueguês dirigido por Dag Johan Haugerud e que foi laureado com o Urso de Ouro no Festival de Berlim 2025 há apenas dois meses.

Parte da trilogia de filmes batizada de Sex, Love & Dreams idealizada e escrita por Haugerud (que lançou em 2024 os dois primeiros longas), Dreams traz a história de Johanne, uma jovem que se apaixona por sua professora de francês e decide manter um diário para poder extravasar em palavras aquele sentimento. Ao ter acesso aos seus escritos, mãe e avó da jovem se vêem chocadas com os fatos, mas, ao mesmo tempo, magnetizadas pela qualidade da escrita da menina. Na ocasião do prêmio na Alemanha, o filme de Haugerud foi tido por parte da crítica presente no festival como uma exploração meditativa das memórias de um primeiro amor.

No Cine Glauber Rocha, o filme tem exibição domingo, às 20h, e na quarta-feira, às 18h. Na SaladeArte, a sessão é hoje às 18h55. Na quarta-feira, começa às 14h35.

Família alemã dissecada

Outra esperada obra a ser exibida é A Luz, do diretor alemão Tom Tykwer, notório pelos trabalhos de direção em Corra Lola, Corra (1998) e Cloud Atlas - A viagem (2012), cuja realização dividiu com as irmãs Wachowski (Matrix).

Aqui, ele traz seu foco para uma família que vive em Berlim, cujas rachaduras sociais evidenciam um futuro colapso. Um casamento falido, uma mãe vitimada pelo burnout em seu trabalho estafante, uma filha viciada em drogas e um filho cuja introspecção o torna vítima de um total isolamento social. Uma mudança, porém, começa a acontecer com a chegada de uma imigrante da síria que passa a trabalhar como doméstica para a família.

No Cine Glauber Rocha, o filme tem exibição hoje, às 20h, e na quarta-feira, às 20h10. Já na SaladeArte, a sessão é amanhã, às 19h40. Na quarta-feira, começa às 20h10.

Presença de diretores

No Cine Glauber Rocha, duas sessões que acontecem na terça-feira vão contar com a presença dos realizadores franceses para um papo após os filmes. A primeira acontece às 15h15 e apresentará o filme O Último Moicano, do diretor Frédéric Farrucci. Na trama, um pastor de cabras da Córsega sobrevive a uma tentativa de assassinato e passa a ser perseguido pela máfia local, que tem o intuito de tomar suas terras, sendo ele o último dos proprietários da região que não foi coagido a vender. Um western moderno que demonstra muito do poder da internet como ferramenta de denúncias.

Outro filme que contará com a presença de seu diretor é Entre Nós, O Amor, cujo realizador, o francês Morgan Simon, estará no Cine Glauber Rocha para um papo sobre o processo de criação do filme sobre a turbulenta relação de uma mãe solteira com seu filho adolescente. Na trama, Valeria Bruni Tedeschi (do ótimo Verão de 85) interpreta Nicole, mulher de meia idade, desempregada e com sérios problemas financeiros por conta de dívidas acumuladas.

Na história, que aborda não somente a relação dele com seu filho Serge (Félix Lefebre, também de Verão de 85) bem como um retrato da realidade econômica na França de Emmanuel Macron. A sessão com a presença de Morgan Simon acontece na terça (29), às 18h, no Cine Glauber Rocha.

Curadoria experiente

Idealizado por Jean Thomas Bernardini, proprietário da distribuidora Imovision e do Reserva Cultural, cinema com quatro salas localizado na Avenida Paulista e com cinco salas em Niterói, o Festival de Cinema Europeu Imovision também contou com a curadoria do experiente distribuidor.

“A seleção teve um equilíbrio para não ter apenas um gênero. Tentamos equilibrar. Também, 2025 é o ano do Brasil na França e da França no Brasil. Isso é uma coisa que é muito importante. Então, a gente deu um toque para ter um pouco mais de filmes franceses, mas não tantos. Só um toque para poder homenagear o país. Não por eu ser francês, mas pela ligação da França com o Brasil ser muito forte”, afirma Jean Thomas em entrevista ao A TARDE.

Com a distribuidora Imovision atuando no país desde o final da década de 1980, Bernardini já lançou mais de 600 títulos no Brasil, tendo atuado, além do cinema, com filmes em mídia física durante muitos anos. Na curadoria dessa primeira edição do festival, o francês radicado no Brasil há mais de quarenta anos destacou que sua experiência como distribuidor de filmes ajudou na seleção das 14 obras que compõem a mostra.

“O cinema europeu, depois do feito nos Estados Unidos, é o mais visto no mundo inteiro, de um forma geral. Às vezes com mais destaque para a França, outras vezes com um pouco mais de destaque para outros países da Europa, mas sempre são filmes de sucesso que passam por grandes festivais e alguns chegam ao Oscar. Isso me fez pensar”, comenta Bernardini acerca da seleção europeia de filmes.

O curador comentou que o alcance do festival em 19 cidades do Brasil foi algo que empolgou a produção do evento, mas instigou em crescer ainda mais para uma segunda edição. “Tínhamos interesse em fazer um festival mais modesto para depois crescer mais. Também queremos crescer. Mas a gente se empolgou um pouco (risos). Conseguimos muitos talentos e por fim virou uma super produção”, comemora Bernardini.

1º Festival de Cinema Europeu Imovision / Até quarta-feira (30) / Nas salas do Cine Glauber Rocha e Circuito Saladearte / Programação: cinema.atarde.com.br