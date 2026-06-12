Justiça dos EUA aprova compra bilionária entre Paramount e Warner

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O Departamento de Justiça dos Estados Unidos aprovou a proposta de aquisição da Warner Bros. Discovery pela Paramount Skydance, em uma operação avaliada em US$ 110 bilhões.

O aval representa um dos passos mais importantes para a conclusão do negócio, que pode remodelar o mercado global de entretenimento, televisão e streaming.

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Apesar da autorização federal, a transação ainda pode enfrentar questionamentos judiciais por parte de procuradores-gerais estaduais. Segundo veículos da imprensa norte-americana, autoridades da Califórnia e de outros estados avaliam possíveis medidas para contestar aspectos da operação.

A expectativa da Paramount é concluir a fusão até setembro deste ano.

Fusão cria uma das maiores empresas de mídia do mundo

Caso seja efetivada, a operação reunirá sob o mesmo grupo marcas de peso da indústria do entretenimento mundial.

O novo conglomerado passará a controlar ativos como a CNN, TNT, HBO, Warner Bros., CBS, MTV, Paramount Pictures, Nickelodeon e serviços de streaming associados às companhias.

A movimentação ocorre em um momento de profunda transformação do setor audiovisual. Nos últimos anos, empresas tradicionais de mídia vêm enfrentando queda de audiência na televisão linear, redução das receitas publicitárias e forte concorrência das plataformas digitais.

A consolidação surge como uma estratégia para ganhar escala, reduzir custos operacionais e fortalecer a disputa por assinantes em um mercado cada vez mais competitivo.

Netflix desistiu da disputa pela Warner

Antes do avanço da Paramount, a Netflix também estava na corrida para adquirir a Warner Bros. Discovery.

Em dezembro, a gigante do streaming havia fechado um acordo avaliado em US$ 82,7 bilhões, incluindo dívidas assumidas. No entanto, a Paramount elevou sucessivamente sua proposta, levando o conselho da Warner a considerar a nova oferta financeiramente superior.

A proposta final apresentada pela Paramount prevê o pagamento de US$ 31 por ação para aquisição integral da companhia.

Após analisar os novos termos, a Netflix optou por abandonar a disputa.

Em comunicado ao mercado, a empresa afirmou que a operação havia deixado de ser financeiramente atrativa diante do valor exigido para igualar a oferta rival.

David Ellison lidera expansão da Paramount

A ofensiva pela Warner é liderada por David Ellison, CEO da Paramount e filho do bilionário Larry Ellison, fundador da Oracle.

A estratégia ganhou força após a fusão entre a Skydance Media e a Paramount, concluída anteriormente, que ampliou o poder de negociação do executivo no setor.

Para viabilizar a aquisição, a Paramount apresentou garantias financeiras robustas, incluindo mais de US$ 40 bilhões em ações vinculadas ao patrimônio de Larry Ellison.

A empresa também concordou em desembolsar US$ 2,8 bilhões para compensar a Netflix pela rescisão do acordo anterior e outros US$ 7 bilhões caso a operação não obtenha aprovação regulatória definitiva.

Mercado de streaming passa por nova onda de concentração

A possível união entre Paramount e Warner reforça uma tendência global de consolidação entre grandes grupos de mídia.

Com mais de 325 milhões de assinantes pagos em todo o mundo, a Netflix continua liderando o setor de streaming. Entretanto, empresas tradicionais têm buscado alternativas para enfrentar a fragmentação do mercado e os altos custos de produção de conteúdo.

Analistas avaliam que a fusão poderá criar uma companhia com maior capacidade de competir globalmente na disputa por audiência, publicidade e assinaturas digitais.

Se concluída, a operação será uma das maiores transações da história da indústria do entretenimento e poderá redefinir o equilíbrio de forças entre estúdios, emissoras de televisão e plataformas de streaming nos próximos anos.