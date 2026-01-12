Menu
'ARTISTA CRETINO'

Líder religioso detona Wagner Moura após discurso no Globo de Ouro

Ator baiano criticou momento político do Brasil e chamou Bolsonaro de fascista

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

12/01/2026 - 18:40 h | Atualizada em 12/01/2026 - 18:53
Wagner Moura recebeu o prêmio de Melhor Ator de Drama no Globo de Ouro 2026 pela atuação no filme O Agente Secreto,
O pastor Silas Malafaia, um dos principais aliados de Jair Bolsonaro (PL), fez duras críticas a Wagner Moura após o ator baiano criticar o ex-presidente na cerimônia de premiação do Globo de Ouro de 2026, realizada na noite de domingo, 11, em Los Angeles, nos Estados Unidos.

“WAGNER MOURA! Para esse artista cretino, governo bom é dar aumento de 18 reais para professores e 18 bilhões para o que eles chama de cultura. Na verdade é compra de consciência e propaganda de governo. Você está morando no lugar errado, ao invés dos EUA, vai morar em Cuba seu esquerdista de araque!”, escreveu Malafaia na tarde desta segunda-feira em seu perfil no X (antigo Twitter).

O que foi dito na premiação?

Wagner Moura, que recebeu o prêmio de Melhor Ator de Drama pelo filme O Agente Secreto, chamou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) de fascista ao comentar o período recente da política brasileira.

“A ditadura ainda é uma cicatriz aberta na vida brasileira. Isso aconteceu há apenas 50 anos. Nós recentemente tivemos, de 2018 a 2022, um presidente de extrema-direita, fascista, que é uma manifestação física dos ecos da ditadura. Então, a ditadura ainda está muito presente no cotidiano brasileiro”, declarou o artista.

Kleber Mendonça Filho, diretor de O Agente Secreto, também aproveitou a oportunidade para criticar o ex-presidente:

“Há cerca de dez anos, o Brasil deu uma guinada drástica à direita, e esse tempo já se foi. O ex-presidente está agora na prisão. Ele foi epicamente irresponsável em não liderar o país. E eu realmente acho que o cinema pode ser uma forma de expressar algumas queixas que temos sobre a sociedade em que vivemos”.

Tags:

Cultura Globo de Ouro Política brasileira Silas Malafaia wagner moura

