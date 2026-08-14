Melhor que Jurassic Park? Humanos enfrentam dinossauros em filme eletrizante

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‘Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros’, de Steven Spielberg, é um clássico do cinema e transformou diversas gerações em fãs de obras com animais pré-históricos. Esse público ganhou um novo filme para chamar de seu com a estreia de ‘O Fim da Rua’, longa escrito e dirigido por David Robert Mitchell (‘Corrente do Mal’).

Qual a história de O Fim da Rua?

O filme acompanha um casal que descobre que a sobrevivência de sua família depende de permanecer unida.

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O problema é que isso pode não ser suficiente quando um grupo de dinossauros surge inesperadamente no bairro onde vivem, transformando a rotina da comunidade em uma luta desesperada pela sobrevivência.



Longa chegou aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 13 - Foto: Divulgação | Warner Bros.

Elenco de peso

David Robert Mitchell reuniu um elenco de peso para o seu novo filme. Anne Hathaway, que está emplacando um sucesso atrás do outro neste ano, com ‘O Diabo Veste Prada 2’ e ‘A Odisseia’, divide o protagonismo com Ewan McGregor (‘Doutor Sono’).

Anne Hathaway divide o protagonismo com Ewan McGregor - Foto: Divulgação | Warner Bros.

“Filme sobre pessoas”

O produtor e diretor J.J. Abrams, responsável por títulos como ‘Star Wars: O Despertar da Força’ e ‘Super 8’ participa do filme como um dos produtores.

De acordo com ele, trata-se de “um filme sobre pessoas com monstros”. A fala do artista sugere que a produção pretende ir além do espetáculo visual.

O Fim da Rua chegou aos cinemas brasileiros na quinta-feira, 13.

Assista ao trailer de O Fim da Rua: